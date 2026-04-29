FEGEPPBA renovó su conducción, amplió la participación y proyecta una Federación más grande

FEGEPPBA renovó su conducción y amplió la participación en su Congreso General Ordinario La Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA) realizó este lunes 27 de abril su Congreso General Ordinario, donde se llevó adelante la renovación de autoridades para el nuevo período institucional.

En ese marco, se ratificó la conducción encabezada por Julio César Castro (SOSBA) como Secretario General y Miguel Ángel Zubieta (SSP) como Secretario Adjunto, consolidando un proceso de fortalecimiento institucional y mayor representatividad gremial.

Durante el encuentro, Castro planteó la necesidad de superar las miradas fragmentadas dentro del movimiento sindical: “Venimos de una lógica donde cada sector defiende lo propio, pero hoy más que nunca necesitamos dejar de lado la individualidad y construir una Federación más fuerte, con una mirada colectiva y solidaria que nos permita ampliar derechos”.

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Por su parte, Zubieta remarcó la urgencia de abordar los principales desafíos estructurales: “Es imprescindible actualizar, subsanar y dar el debate necesario para construir un IOMA y un IPS fuerte, que garanticen derechos y previsibilidad para las y los trabajadores.

A la vez, pensar en una Federación más grande implica sumar organizaciones y fortalecer la unidad”. Uno de los ejes centrales de la jornada fue la ampliación de la participación, con la incorporación de nuevos integrantes a la Comisión Directiva, reflejando una mayor apertura y pluralidad dentro de la organización.

El Congreso contó con la participación de representantes de los distintos sindicatos que integran la FEGEPPBA, reafirmando el compromiso común en la defensa de los derechos de las y los trabajadores de la provincia de Buenos Aires.

La FEGEPPBA está integrada por APL, SOSBA, AJAMOP, SOEME, AERI, SSP, STIGAS, Mensuales del Hipódromo, APOC, AMRA, Sindicato Gráfico y SUETRA.

Desde la Federación se destacó la importancia de este proceso democrático como herramienta para fortalecer la organización y proyectar nuevas líneas de trabajo en un contexto que exige unidad y compromiso colectivo