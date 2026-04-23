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Javier Milei designó a Fernando Iglesias como Embajador de Luxemburgo

Asumirá la nueva función sin dejar sus cargos como Embajador de la República ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea.

El embajador Fernando Iglesias

El Gobierno designó a Fernando Iglesias como Embajador de Luxemburgo, según se informó este jueves a través de una publicación en el Boletín Oficial, donde se indicó además que el funcionario asumirá sin dejar sus cargos como Embajador de la República ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea.

"Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gran Ducado de Luxemburgo al señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Fernando Adolfo Iglesias", señaló el decreto 268/2026.

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Asimismo, añadió: "Sin perjuicio de sus actuales funciones como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Reino de Bélgica y ante la Unión Europea".

El citado decreto firmado por el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno manifestó además que, según lo dispuesto, la designación de Iglesias se concreta luego de que Luxemburgo concedió el plácet de estilo. (NA)

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