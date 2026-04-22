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Guerra en Medio Oriente.

Escala el conflicto: Trump volvió a amenazar con atacar Irán

El presidente estadounidense incluyó a los líderes del país asiático como posibles objetivos.

El presidente estadounidense, Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó anoche que cualquier intento de su país por reabrir el estrecho de Ormuz haría inviable un acuerdo con Irán y advirtió que ese entendimiento solo sería posible si "destruyéramos el resto del país".

En una publicación en Truth Social, sostuvo además que los líderes iraníes están "incluidos" en un eventual plan de bombardeo.

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También señaló que Irán "quiere que se abra el estrecho para poder ganar 500 millones de dólares al día" y agregó que el planteo de mantenerlo cerrado responde a que él lo tiene "totalmente bloqueado", por lo que —dijo— buscan "salvar las apariencias".

Horas antes, Trump había anunciado que extendería el alto el fuego con Irán, cuya tregua de dos semanas vencía este miércoles por la noche. (NA)

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