Trump anunció que extenderá el alto el fuego con Irán pero mantendrá el bloqueo naval

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que prolongará el alto el fuego con Irán hasta que Teherán presente una propuesta “unificada” para poner fin al conflicto, aunque mantendrá el bloqueo naval sobre los puertos iraníes.

La tregua vigente de dos semanas expira el miércoles por la noche.

“Dado que el Gobierno de Irán está gravemente dividido, algo que no sorprende, y a petición del mariscal de campo Asim Munir y del primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif, se nos ha pedido que suspendamos nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada”, escribió el mandatario en la red Truth Social.

Trump añadió: “Por lo tanto, he ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que continúen el bloqueo y, en todos los demás aspectos, que permanezcan preparadas y capacitadas”.

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“Por consiguiente, extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y se concluyan las negociaciones, de una forma u otra”, concluyó el mensaje.

La decisión se produjo cuando la Casa Blanca había suspendido el viaje previsto del vicepresidente JD Vance a Islamabad para una segunda ronda de conversaciones, debido a que Teherán, al menos por ahora, se resiste a proseguir el diálogo.

Vance participó hoy en reuniones en la sede gubernamental en Washington DC.

Las cámaras de esa cadena también captaron la llegada a la Casa Blanca de otros altos funcionarios, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth. También fueron vistos los negociadores Steve Witkoff y Jared Kushner.

Más temprano, el mandatario aseguró que las autoridades iraníes “van a negociar y, si no lo hacen, se enfrentarán a problemas que nunca antes habían visto, así que van a negociar. Y esperemos que lleguen a un acuerdo justo y reconstruyan su país”.

Trump afirmó además que, una vez que Irán se reconstruya, “no tendrán armas nucleares, no tendrán acceso a ellas, ni la más mínima posibilidad de tenerlas”.

“No podemos permitir que eso ocurra, porque podría suponer la destrucción del mundo y no vamos a dejar que eso suceda”, concluyó. (con información de NA)