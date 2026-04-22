Reino Unido prohibirá la venta de tabaco a los nacidos desde 2009

El Parlamento del Reino Unido aprobó una ley que prohibirá la venta de productos de tabaco a todas las personas nacidas a partir del 1 de enero de 2009, con el objetivo de avanzar hacia una generación libre de consumo de cigarrillos.

La normativa establece un sistema progresivo: la edad mínima legal para comprar tabaco aumentará cada año, lo que en la práctica impedirá que ese grupo pueda acceder a estos productos en cualquier etapa de su vida.

De esta manera, quienes hoy son menores nunca podrán adquirir tabaco de forma legal, a diferencia de los esquemas tradicionales que fijan una edad mínima de acceso.

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La iniciativa forma parte de una estrategia sanitaria de largo plazo orientada a reducir el tabaquismo y sus consecuencias en la salud pública, con la intención de disminuir el número de fumadores en las próximas décadas.

Además, la ley incluye regulaciones sobre cigarrillos electrónicos y otros productos con nicotina, con restricciones en su comercialización, presentación y uso, especialmente para evitar el acceso de menores.

La legislación ya fue aprobada por ambas cámaras del Parlamento y solo resta su formalización para entrar en vigencia, en lo que se considera una de las políticas más estrictas a nivel mundial en materia de control del tabaco. (NA)