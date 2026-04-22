Medio Oriente: “El bloqueo les asusta más que los bombardeos”, dijo Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que no hay “ninguna presión” en torno al alto el fuego ni en lo que respecta a acordar una nueva fecha para las conversaciones con Irán, después de que las negociaciones se estancaran el 12 de abril, y rechazó que las consideraciones electorales estén influyendo en su enfoque.

En tanto, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dijo en una publicación en X que el “bloqueo y las amenazas” de Estados Unidos son obstáculos para negociar. El mandatario iraní también acusó a Estados Unidos de incoherencia y afirmó que el “mundo ve su interminable retórica hipócrita y la contradicción entre sus palabras y sus acciones”.

En declaraciones a Fox News, un día después de extender indefinidamente el alto el fuego con Irán, Trump confirmó que el “plazo de 3 a 5 días” informado sobre la extensión era “falso”.

Más temprano, el portal Axios informó que Trump le había dado a Teherán entre tres y cinco días para conversar una “contraoferta coherente” o el alto el fuego extendido el martes terminará.

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El mandatario norteamericano, en diálogo con Fox News también se refirió a los barcos atacados y capturados por Irán el miércoles en el estrecho de Ormuz. “No eran barcos estadounidenses”, dijo Trump, y agregó que estaría atento a la situación.

“El bloqueo les asusta aún más que los bombardeos”, dijo el republicano refiriéndose al régimen iraní. “Llevan años siendo bombardeados, pero odian el bloqueo”. Al hablar sobre cuándo podría terminar la guerra, el mandatario norteamericano dijo que no había “ningún plazo” ni prisa. (NA)