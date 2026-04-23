Descubren en Perú una estructura circular perteneciente a la civilización más antigua de América

Un equipo de arqueólogos descubrió una estructura circular de dos niveles asociada a la observación astronómica en el asentamiento pesquero de Áspero, perteneciente a la civilización Caral, considerada la más antigua de América y ubicada en la costa de Perú.

El hallazgo fue liderado por la investigadora Ruth Shady y dataría de alrededor del 2000 a. C. Se trata de una edificación de forma ovalada con un diseño poco común, que habría sido utilizada por especialistas para registrar fenómenos astronómicos y su relación con el entorno natural.

Áspero se ubica en la costa central del Perú, dentro del distrito de Supe Puerto, en la provincia de Barranca. Está a unos 180 kilómetros al norte de Lima.

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Según explicó Shady, estos conocimientos eran fundamentales para la toma de decisiones en actividades productivas como la pesca, el marisqueo y el intercambio con comunidades agrícolas del valle de Supe, donde se desarrolló la cultura Caral entre 3000 y 1800 a. C.

Las investigaciones indican que los antiguos pobladores observaban el Sol, la Luna y las estrellas para anticipar cambios en las mareas, el clima y la disponibilidad de recursos marinos.

El director del sitio arqueológico de Áspero, David Palomino, señaló que la estructura presenta un elemento distintivo en su parte superior: una huanca, piedra vertical utilizada en los Andes para medir el tiempo mediante las sombras solares, además de cumplir funciones rituales y de orientación espacial.

“Está relacionado con un conocimiento astronómico que ya se venía desarrollando en Caral. En este caso, la particularidad podría vincularse con su relación directa con la actividad marítima”, afirmó Palomino.

La edificación se encuentra en una zona elevada del asentamiento, próxima a edificios piramidales y templos, donde en los últimos años se han hallado entierros de personajes de élite que evidencian vínculos con poblaciones andinas y amazónicas.

Entre esos descubrimientos se destaca la tumba de una niña, encontrada el año pasado, que contenía un manto confeccionado con plumas de guacamayo y un pico de tucán con incrustaciones, además de productos agrícolas de la sierra.

Actualmente, un equipo multidisciplinario continúa con los estudios de orientación arquitectónica, estratigrafía y materiales recuperados, con el objetivo de precisar la cronología del sitio y profundizar en los conocimientos científicos alcanzados por esta antigua civilización.

Áspero, puerto clave de la Civilización Caral

El asentamiento Áspero, ubicado a 700 metros del océano Pacífico y con una extensión de 18,8 hectáreas, fue un importante puerto dentro de la red de interacción social de la Civilización Caral (3000–1800 a. C.). En el sitio se han identificado 25 conjuntos arquitectónicos que reflejan una compleja organización social, basada en los recursos marinos y el intercambio con poblaciones de la costa, sierra y selva.

Entre los hallazgos más destacados figuran contextos funerarios de élite, como la “Dama de los Cuatro Tupus”, el “Varón de Élite” y, recientemente, el entierro de una niña de alto estatus social, evidencias que sustentan la relevancia política, económica y simbólica del asentamiento.

La información que se viene recuperando confirma que Áspero no fue únicamente un centro pesquero, sino también un espacio de generación de conocimiento científico y ritual, donde la observación de los astros le hizo conocer y prever los cambios del ambiente. (NA)