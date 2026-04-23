Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Guerra en Medio Oriente.

Trump dijo que Ormuz estará "sellado herméticamente" hasta un acuerdo con Irán

El mandatario estadounidense endureció su postura y aseguró que el control sobre el paso estratégico será total hasta que Teherán ceda en las negociaciones.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el estrecho de Ormuz permanecerá “sellado herméticamente” hasta que Irán acepte un acuerdo.

“Ningún barco podrá entrar ni salir sin la aprobación de Estados Unidos”, sostuvo el mandatario, según la agencia Xinhua.

Noticias Relacionadas

En la misma línea, advirtió que la Armada estadounidense abrirá fuego contra cualquier embarcación que intente colocar minas en esa vía estratégica. Incluso, afirmó haber ordenado “disparar y matar” a quienes realicen ese tipo de maniobras.

A través de su red social Truth Social, Trump señaló que las fuerzas navales actuarán sin vacilaciones ante la presencia de pequeñas embarcaciones iraníes con ese propósito, mientras unidades especializadas ya trabajan en la remoción de explosivos en la zona.

Petrolero interceptado en el Océano Índico

Por otra parte, el Departamento de Defensa estadounidense informó este jueves que interceptó un petrolero vinculado a Irán en el Océano Índico.
El buque, identificado como "Majestic X", transportaba crudo de origen iraní.

"Continuaremos con la vigilancia marítima global para desarticular redes ilícitas e interceptar buques que brindan apoyo material a Irán, dondequiera que operen", indicó el organismo en un comunicado difundido en la red social X(NA)

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Deportes.
La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE