Irán se ausentó de las negociaciones con Estados Unidos y crece la incertidumbre por la tregua

La tregua expirará este miércoles por la noche hora del Este de Estados Unidos

Irán no envió ninguna delegación a Pakistán para nuevas negociaciones de paz con Estados Unidos, informó este martes la estatal de televisión IRIB.

"Hasta el momento, ninguna delegación diplomática iraní, ya sea principal o secundaria, ni ninguna misión inicial o de seguimiento, ha viajado a Islamabad, Pakistán, para las conversaciones", aseguró la misma fuente.

Trump no quiere extender el cese del fuego

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió en las últimas horas que es "muy improbable" que extienda el cese al fuego de dos semanas con Irán si no se logra un acuerdo antes de que finalice esta semana, según informó Bloomberg.

El mandatario estadounidense recordó que la tregua, que anunció el 7 de abril, expirará este miércoles por la noche hora del Este de Estados Unidos. (NA)