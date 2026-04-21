Lo detuvieron por robarle las llaves de la moto a su expareja

La Policía de Punta Alta detuvo anoche a un hombre acusado de intentar robarle la moto a su expareja, hacia quien tiene una prohibición de acercamiento.

Se trata de Marcelo Mendoza, de 45 años, a quien interceptaron alrededor de las 21:30, en la esquina de Roca y Urquiza, del centro puntaltense.

Según detallaron desde la Comisaría local, minutos antes Mendoza se presentó en el domicilio de su expareja de 47 años, incumpliendo la medida cautelar dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 1, y le sustrajo sin ejercer violencia las llaves de la moto.

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Añadieron que se iniciaron actuaciones por los delitos de desobediencia y tentativa de hurto, con intervención de la Fiscalía N° 15.