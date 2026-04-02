Susbielles: "Hoy se reafirma el sentimiento soberano y se agradece a quienes estuvieron en nuestras islas"

El intendente Federico Susbielles encabezó esta mañana el acto oficial en el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y rescató el legado de los que combatieron y cayeron en las islas defendiendo la soberanía del país.

El homenaje se realizó en el monumento a los caídos ubicado en Cuyo y La Falda con la presencia de los Veteranos, familiares, amigos y autoridades políticas, civiles y militares.

"Hoy es un día que rescata el legado de los veteranos y los caídos, no es un día de banderías ni juzgamientos. Se rescata nuestra historia, reafirmar el sentimiento soberano y agradecer a quienes estuvieron en nuestras islas defendiendo a la patria. Gente que se había preparado para esa gesta, oficiales, mandos superiores de nuestras fuerzas armadas y también un número muy importante de conscriptos y soldados que le pusieron el alma y la vida y que les tocó vivir una circunstancia histórica que le marcó la vida una vez y para siempre", mencionó el jefe comunal.

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El titular del ejecutivo local rescató lo ocurrido con los soldados y conscriptos en el desarrollo del conflicto bélico: "Quiero que hagamos el ejercicio de pensar en esos chicos de 18 o 19 años que tuvieron que atravesar las circunstancias más adversas que se pueden imaginar, desde lo climático, el frio intenso sin el equipamiento necesario para protegerse, la humedad, las bajas temperaturas que castigaban a diario, ese sentimiento legitimo inicial de miedo, de incertidumbre. Desde ese lugar surgieron cualidades distintivas que nuestros Veteranos exhibieron en la guerra y que continúan hasta hoy: el valor, el coraje, la solidaridad, la hermandad y el amor por la patria sobre todas las cosas".

"Estos valores son los que tenemos que respetar, agradecer y tener presente en el día a día, más allá del resultado de una guerra en la que se enfrentó a una potencia mundial colonialista, ayudada por otras de aquel momento. Es un honor, como bahiense y como argentino ser contemporáneo a ellos y no olvidarnos de quienes cayeron en las islas, muchos de ellos de nuestra ciudad, la mayoría de ellos en el hundimiento del Belgrano, pero también en el pesquero Narwal, en la aviación naval y que dejaron muy alta la vara defendiendo la patria y dejando en el alto a los bahienses", indicó.

Por último, el intendente no se olvidó de aquellos que al regresar fueron ocultados y muchas veces maltratados y que por esto, muchos de ellos terminaron quitándose la vida.

"La historia al regreso fue amarga. Hoy, uno los ve contrastar con alegría, pero fue un momento duro, de silencio, de ocultamiento, de desmalvinización, un momento en el cual todos los argentinos arrastramos la vergüenza de esos tiempos de abandono que generaron que mueran más excombatientes después de la guerra, victimas de la ceguera de los gobierno de turno. Creo que el Estado argentino les debe una disculpa. A mí me toca en este momento ser el intendente de esta ciudad y con toda humildad desde mi rol como parte de ese Estado ofrecerles una disculpa por esos años de silencio, ocultamiento y maltrato", finalizó.