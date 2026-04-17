LBB Plata: la quinta fecha promete varios cruces atractivos y resultados inciertos

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

A medir por los antecedentes de los equipos que cruzan esta noche, asoma por demás atractiva la quinta fecha correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

Acaso el único que parte como favorito es el invicto Altense, que visita a El Nacional, aunque tendrá que ratificar esa condición ante un rival que llega deseoso de recuperarse de la última derrota.

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El resto de los partidos los protagonizarán Ateneo-San Lorenzo, Sportivo Bahiense-Argentino, Velocidad-9 de Julio, Comercial-Bahía Basket y La Falda-Espora.

Ateneo-San Lorenzo

Es el partido entre los dos de mejor racha -a excepción del invicto Altense-, con tres victorias consecutivas tras la derrota del debut.

Cancha: Luis Polizzi (Ateneo). Hora: 21.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Marcelo Gordillo y Ariel Di Marco.⁩

Novedades: tanto los puntaltenses como Sanlo están con planteles completos, pudiendo de esta manera competir en igualdad de condiciones.

Sportivo-Argentino

El local -diezmado- viene de recibir 106 puntos ante El Nacional. El celeste, en tanto, ganó los dos como local (jugando en Pacífico y Olimpo) y cedió los dos de visita.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo). Hora: 21.30

Árbitros: Emanuel Sanchez, Alejandro Vizcaíno y Sam Inglera.⁩

Novedades: el tricolor sigue sin Bruno Guaglianone (esguince), Gerónimo Stach (descalificado, cumple la segunda de las tres fechas) y Emanuel Miguel (motivos laborales).

En tanto, regresa Agustín Amore, quien estuvo de viaje y Mateo Boccatonda arrastra un pequeño esguince, aunque no le imposibilitará jugar.

Por el lado visitante, están todos en condiciones.

Velocidad-9 de Julio

Velocidad arrancó muy bien la temporada venciendo en tres de sus cuatro presentaciones, mientras que 9 de Julio repartió triunfos y derrotas, estas, ante dos rivales complicados. Hoy será una verdadera prueba para ambos.

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad). Hora: 21.

Árbitros: Sebastián Giannino, Joel Schernenco⁩ y Fabrizio Rey.⁩

Novedades: Velocidad no puede tener a Franco Berdini, a quien le extrajeron una muela. En la visita faltarán Agustín Pena (de viaje), Bruno Rodríguez (tobillo) y Federico Escobar (fractura en el dedo de la mano).

Comercial-Bahía Basket

El portuario llega tonificado tras ganarle de visitante a 9 de Julio y por las tres victorias. La visita, en tanto, aún no pudo ganar.

Cancha: Osvaldo Giorgetti (Comercial). Hora: 21.

Árbitros: Horacio Sedán⁩, Lucas Andrés⁩ y Leonardo Bressan.⁩

Novedades: en el portuario no se registran ausencias y Bahía Basket define si incluye a Bautista Kiessling.

El Nacional-Altense

Altense ganó todo lo que jugó y se topará con un rival herido como El Nacional, que viene de ceder ante La Falda, en el partido que completó la tercera fecha.

Cancha: Delfo y Pacífico Ciccioli (El Nacional). Hora: 21.

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Mauro Guallan y Francisco Irrazábal.

Novedades: El Nacional tiene lesionado a Valentín Diaz (el último partido patinó y se sintió en el abductor), Iñaki Errazu se golpeó -por el mismo motivo- también ante La Falda y lo evaluarán, mientras que sí podrá estar Esteban Walter.

El verde, por su parte, está completo.

La Falda-Espora

La Falda disfrutó un triunfo como hacía mucho tiempo no lo hacía (llegando a sacar 32 de luz ante El Nacional) y con ese envión se ilusiona para recibir a Espora, uno de los dos que aún no pudo ganar.

Cancha: Lili Pisani (La Falda). Hora: 21.30.

Árbitros: Sebastián Arcas, Juan Gabriel Jaramillo y Alexia González.

Novedades: el albirrojo contará con el regreso de Benajmín Minucci y el albiazul está completo.

Posiciones

1º) Altense, 8 puntos (4-0)

2º) Ateneo, 7 (3-1)

2º) San Lorenzo, 7 (3-1)

2º) Comercial, 7 (3-1)

2º) Velocidad, 7 (3-1)

6º) 9 de Julio, 6 (2-2)

6º) Sportivo, 6 (2-2)

6º) Argentino, 6 (2-2)

9º) La Falda, 5 (1-3)

9º) El Nacional, 5 (1-3)

11º) Bahía Basket, 4 (0-4)

11º) Espora, 4 (0-4)