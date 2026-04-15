Judiciales bonaerenses reclaman por el mejoramiento de la carrera judicial y actualización salarial

Los judiciales bonaerenses realizan una jornada de protesta a partir de las 12 del mediodía que incluye un paro total y retiro de los lugares de trabajo. La medida afectará la actividad en los 20 departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires. Lucas Di Nucci, secretario general de judiciales bonaerenses local habló con LU2 y dijo que: "No hay respuesta a todos los planteos realizados a la presidencia saliente".

"La medida de fuerza es un paro a partir de las 12 horas. Nosotros veníamos de una medida de fuerza la semana pasada. La idea es ir escalando el conflicto en tanto y en cuanto no estamos teniendo la respuesta a lo que le estamos pidiendo a la Corte en solución de varios temas", dijo el gremialista.

"Principalmente el acuerdo de subcategorías para los ingresantes, para los que tienen menos de 10 años de antigüedad, que son los que quedaron afuera, y son los que menos cobran también. Eso es, podemos decir, el principal foco donde está incumpliendo la Corte. Teníamos un preacuerdo que se iba a resolver el primer trimestre de este año y seguimos esperando", señaló.

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Según lo expresado por Di Nucci había un preacuerdo con las autoridades que no se cumplió y en la medida que no se efectivice irán incrementando los niveles de protesta con medidas más duras. Además, señaló que no son los únicos reclamos solicitados: "Esta protesta incluyen otros reclamos que venimos llevando adelante desde hace varios tiempos, que son: la falta de cobertura de cargos, que resienten la planta de las dependencias, y eso impacta en el trabajo de los empleados día a día, lo que tiene que ver con infraestructura, que como sabemos, cualquiera que ha tenido que venir a los edificios del Poder Judicial, ve el estado en el que están, los baños, los ingresos, la parte eléctrica, etc, bueno esto, es un gran problema", puntualizó.

El techo dañado de Tribunales

Este año hay cambio de autoridades en la presidencia de la Corte y los reclamos siguen pendientes, por lo que se espera que, de no haber solución en el corto plazo, esto continúe: "Va a haber un funcionamiento normal hasta el mediodía y a partir del mediodía, cuando se inicie la medida de paro, se pueden resentir algunas atenciones, algunos servicios. Obviamente lo que ya tenía turno, los empleados se van a acomodar para atenderlos", señaló Di Nucci.

"Lo que queremos mostrar principalmente es esto, es que nosotros venimos escalando el conflicto en tanto en cuanto no tenemos soluciones, la idea es básicamente mostrar que seguimos en la misma situación y no hemos podido avanzar".

La situación edilicia en varios de los recintos de nuestra ciudad es sabido, sobre todo en el de tribunales y Colón donde habían ocurrido incidente con problemas eléctricos y de gas, además de lo que dejó la inundación:

"Si bien se hicieron obras para poder resolver alguna problemática puntual que había afectado estos edificios, seguimos con graves deficiencias. Todavía no se pudo reparar los techos de vidrio de Tribunales. Tenemos problemas en los baños y las soluciones pasan por, poner una cinta y cerrar. Por acá no se pase, ponemos una cinta, este baño está clausurado, no resolvemos la problemática de fondo, Seguimos teniendo edificios cada vez más precarios y no hay soluciones", finalizó Di Nucci.