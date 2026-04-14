Juegos Suramericanos de la Juventud: programa nacional del miércoles 15

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

El tercer día de competencias oficial de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud contará con el debut de la lucha grecorromana y el tiro con arco.

Además, tras un mal debut en singles para los argentinos, comenzará la actividad de los equipos mixtos del tenis de mesa.

En horario argentino, el programa de actividades para este miércoles es el siguiente:

Boxeo

16:15 - -51 kg femenino (cuartos de final), con Tiziana Rodríguez vs. brasileña Elissandra Santos

19:00 - -55 kg masculino (cuartos de final), con Jeremías Manzelli vs. ecuatoriano Jeremías Borja

20:15 - -60 kg masculino (cuartos de final), con Nicolás Peralta vs. venezolano Cassiani Jordan

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Fútbol

16:00 - Selección masculina vs. Paraguay

Futsal

14:30 - Selección masculina vs. Paraguay

16:45 - Selección femenina vs. Paraguay

Judo

12:00 - 81 kg (preliminares), con Ulises Calle Savini vs. panameño Adrian Holguin

12:25 - 63 kg (preliminares), con Uma Jazmín Valdez vs. panameña Gabriela Masih

Lucha grecorromana

16:00 - 48 kg masculino (preliminares), con Elías Salum

16:00 - 55 kg masculino (preliminares), con Samuel Spinaci

16:00 - 65 kg masculino (preliminares), con Facundo Barreto

16:00 - 80 kg masculino (preliminares), con Laureano Verón

Surf

13:00 - Bodyboard femenino (main round 2), con Isabella Assmann

13:20 - Bodyboard masculino (main round 2), con Juan Cruz Giannini

13:40 - Shortboard femenino (main round 3), con Victoria Muñoz Larreta

14:20 - SUP femenino (repechaje round 1), con Chiara Saravia Barbero

15:20 - SUP masculino (repechaje ronda 2), con Joaquín Rosato

Tenis de mesa

16:00 - Equipos mixto (grupo A), Selección argentina vs. Venezuela

18:30 - Equipos mixto (grupo A), Selección argentina vs. Chile

Tiro con arco

16:00 - Clasificación (ambas disciplinas y géneros), con Isabella Chorvat, Bianca González, Gabriel Tonina, Thiago Barbieri, María Belèn Giménez y Carlos Della Penna.