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Panamá 2026.

Juegos Suramericanos de la Juventud: programa nacional del miércoles 15

Habrá acción en boxeo, fútbol, futsal, judo, lucha grecorromana, surf, tenis de mesa y tiro con arco.

Fotos: La Nueva.

El tercer día de competencias oficial de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud contará con el debut de la lucha grecorromana y el tiro con arco.

Además, tras un mal debut en singles para los argentinos, comenzará la actividad de los equipos mixtos del tenis de mesa.

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En horario argentino, el programa de actividades para este miércoles es el siguiente:

Boxeo
16:15 - -51 kg femenino (cuartos de final), con Tiziana Rodríguez vs. brasileña Elissandra Santos
19:00 - -55 kg masculino (cuartos de final), con Jeremías Manzelli vs. ecuatoriano Jeremías Borja
20:15 - -60 kg masculino (cuartos de final), con Nicolás Peralta vs. venezolano Cassiani Jordan

Fútbol
16:00 - Selección masculina vs. Paraguay

Futsal
14:30 - Selección masculina vs. Paraguay
16:45 - Selección femenina vs. Paraguay

Judo
12:00 -  81 kg (preliminares), con Ulises Calle Savini vs. panameño Adrian Holguin
12:25 - 63 kg (preliminares), con Uma Jazmín Valdez vs. panameña Gabriela Masih

Lucha grecorromana
16:00 - 48 kg masculino (preliminares), con Elías Salum
16:00 - 55 kg masculino (preliminares), con Samuel Spinaci
16:00 - 65 kg masculino (preliminares), con Facundo Barreto     
16:00 - 80 kg masculino (preliminares), con Laureano Verón     

Surf
13:00 - Bodyboard femenino (main round 2), con Isabella Assmann
13:20 - Bodyboard  masculino (main round 2), con Juan Cruz Giannini     
13:40 - Shortboard femenino (main round 3), con Victoria Muñoz Larreta     
14:20 - SUP femenino (repechaje round 1), con Chiara Saravia Barbero     
15:20 - SUP masculino (repechaje ronda 2), con Joaquín Rosato     

Tenis de mesa
16:00 - Equipos mixto (grupo A), Selección argentina vs. Venezuela
18:30 - Equipos mixto (grupo A), Selección argentina vs. Chile

Tiro con arco
16:00 - Clasificación (ambas disciplinas y géneros), con Isabella Chorvat, Bianca González, Gabriel Tonina, Thiago Barbieri, María Belèn Giménez y Carlos Della Penna.

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