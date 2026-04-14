Juegos Suramericanos de la Juventud: programa nacional del miércoles 15
Habrá acción en boxeo, fútbol, futsal, judo, lucha grecorromana, surf, tenis de mesa y tiro con arco.
mgiovannini@lanueva.com
Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.
El tercer día de competencias oficial de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud contará con el debut de la lucha grecorromana y el tiro con arco.
Además, tras un mal debut en singles para los argentinos, comenzará la actividad de los equipos mixtos del tenis de mesa.
En horario argentino, el programa de actividades para este miércoles es el siguiente:
Boxeo
16:15 - -51 kg femenino (cuartos de final), con Tiziana Rodríguez vs. brasileña Elissandra Santos
19:00 - -55 kg masculino (cuartos de final), con Jeremías Manzelli vs. ecuatoriano Jeremías Borja
20:15 - -60 kg masculino (cuartos de final), con Nicolás Peralta vs. venezolano Cassiani Jordan
Fútbol
16:00 - Selección masculina vs. Paraguay
Futsal
14:30 - Selección masculina vs. Paraguay
16:45 - Selección femenina vs. Paraguay
Judo
12:00 - 81 kg (preliminares), con Ulises Calle Savini vs. panameño Adrian Holguin
12:25 - 63 kg (preliminares), con Uma Jazmín Valdez vs. panameña Gabriela Masih
Lucha grecorromana
16:00 - 48 kg masculino (preliminares), con Elías Salum
16:00 - 55 kg masculino (preliminares), con Samuel Spinaci
16:00 - 65 kg masculino (preliminares), con Facundo Barreto
16:00 - 80 kg masculino (preliminares), con Laureano Verón
Surf
13:00 - Bodyboard femenino (main round 2), con Isabella Assmann
13:20 - Bodyboard masculino (main round 2), con Juan Cruz Giannini
13:40 - Shortboard femenino (main round 3), con Victoria Muñoz Larreta
14:20 - SUP femenino (repechaje round 1), con Chiara Saravia Barbero
15:20 - SUP masculino (repechaje ronda 2), con Joaquín Rosato
Tenis de mesa
16:00 - Equipos mixto (grupo A), Selección argentina vs. Venezuela
18:30 - Equipos mixto (grupo A), Selección argentina vs. Chile
Tiro con arco
16:00 - Clasificación (ambas disciplinas y géneros), con Isabella Chorvat, Bianca González, Gabriel Tonina, Thiago Barbieri, María Belèn Giménez y Carlos Della Penna.