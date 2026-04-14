Diario de viaje, día 1: un cóctel que puso a la Argentina en la cima del continente

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

El lunes tuvo una pausa dentro del vértigo. Una especie de paréntesis con tonada argentina en medio del calor panameño en una jornada que contó con tres medallas, dos de ellas de oro.

La invitación no era una más. El Santa Fe Day se presentaba como un encuentro casi exclusivo, una vidriera en la que la provincia de Santa Fe, junto a Rosario y Rafaela, mostraban lo que vendrá: los próximos Juegos Suramericanos absolutos de septiembre.

El escenario fue el Hilton Panamá. Ambiente cuidado, clima relajado y unas 50 personas que le dieron forma a un encuentro más cercano que protocolar. Entre ellos, nombres fuertes: Mario Moccia, presidente del Comité Olímpico Argentino, y Sandra Pitta, embajadora de argentina en estas tierras.

Moccia tomó la palabra con un mensaje claro: orgullo y responsabilidad. La idea de que lo que viene no es un evento más, sino una oportunidad para que Argentina vuelva a mostrarse a la altura.

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Después fue el turno de Marcela Aeberhard, secretaria de Turismo de Santa Fe, que jugó de local en territorio ajeno. Presentó la provincia, sus fortalezas, su crecimiento y esa intención de abrirse definitivamente al continente.

Y claro, había un detalle no menor, el cóctel.

Porque si hay algo que no falla cuando Argentina se presenta en el exterior, es la comida. Carne, empanadas —para chuparse los dedos—, choripán y una recorrida completa por distintas bebidas que, por supuesto, fueron “testeadas” como corresponde. Para el final, un cierre bien nuestro: flan y chocotorta. Difícil competirle a eso.

Pero hubo un momento puntual que se robó varias miradas.

La aparición de Capi, la mascota de los Juegos Santa Fe 2026 a pura música.

Suelto, fresco, con esa mezcla de simpatía e inocencia que no se fuerza. De esos personajes que conectan rápido. Si mantiene esa naturalidad, no sería raro que termine siendo uno de los grandes protagonistas cuando le toque salir a escena en 150 días.

Así que mientras en Panamá los Juegos ya están en marcha, Argentina también empieza a mover sus fichas. Ya habrá tiempo de contar un poco más.