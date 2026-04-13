Del burnout al bienestar: el cambio de paradigma en el mundo laboral actual

Pablo Álvarez palvarez@lanueva.com Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

Tras celebrarse hace pocos días atrás el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo, especialistas destacan que generar espacios de disfrute en entornos laborales atravesados por el estrés puede mejorar la productividad, la creatividad y la salud mental de los equipos.

En un contexto laboral cada vez más atravesado por la hiperconectividad, la presión por resultados y la dificultad para desconectar, la diversión en el trabajo dejó de ser un beneficio accesorio para convertirse en una herramienta clave de bienestar y productividad.

El Día Internacional de la Diversión en el Trabajo es una iniciativa creada en 1996 por la organización Playfair, que promueve entornos laborales más amables, creativos y motivadores.

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Lejos de tratarse de una tendencia superficial o de moda pasajera, distintos estudios muestran que el bienestar emocional impacta directamente en los resultados.

Una investigación de la Universidad de Harvard junto al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) señala que los equipos felices pueden aumentar su creatividad en un 55%, las ventas en un 37% y la productividad en un 31%, además de reducir errores en un 19%.

“En entornos laborales exigentes, la diversión no es perder el tiempo, sino generar condiciones para sostener el rendimiento a largo plazo. Un equipo que puede distenderse también puede pensar mejor, adaptarse y resolver problemas con mayor eficacia”, explicó Juan David Jurado (MN 80255), licenciado en Psicología.

En escenarios de alta demanda, la incorporación de momentos de disfrute no solo mejora el clima laboral, sino que también fortalece la resiliencia de los equipos.

Generar espacios de bienestar y autocuidado permite atravesar situaciones de estrés sin que impacten de forma negativa en la salud mental ni en el desempeño.

“Un entorno de trabajo que habilita la alegría y el disfrute construye equipos más resilientes, capaces de gestionar mejor la ansiedad y sostener la motivación incluso en contextos desafiantes”, agregó Jurado.

Del control al bienestar

Durante años, muchas organizaciones priorizaron exclusivamente la productividad, dejando de lado el clima laboral.

Sin embargo, en la actualidad se evidencia un cambio de paradigma: el bienestar, la motivación y la pertenencia son factores centrales para el desarrollo sostenido.

“La diversión debería ser parte de la cultura organizacional. No implica falta de compromiso, sino todo lo contrario: cuando las personas se sienten bien, se involucran más, se comprometen más y aportan mayor valor a la organización”, señaló el especialista.

Uno de los principales desafíos es lograr un equilibrio entre responsabilidad, productividad y bienestar.

El miedo a que los espacios de distensión afecten el rendimiento todavía persiste en algunas organizaciones, aunque la evidencia muestra lo contrario.

“El desafío está en integrar estos espacios sin perder el foco en los objetivos. No se trata de reemplazar el trabajo, sino de enriquecerlo con dinámicas que favorezcan el bienestar y el desarrollo”, explicó Juan Jurado.

Voluntad y decisión

Fomentar la diversión en el trabajo no requiere grandes inversiones.

Acciones simples como reconocer logros, promover espacios de intercambio, generar momentos de distensión o fortalecer la comunicación pueden tener un impacto significativo.

En definitiva, en un mundo laboral cada vez más exigente, la clave no es trabajar más, sino trabajar mejor. Y en ese camino, la alegría —lejos de ser un lujo— empieza a consolidarse como un factor estratégico.