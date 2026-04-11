Puerto y ciudad: la sinergia estratégica hacia el bicentenario

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

En el marco de los 198 años de Bahía Blanca, el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB), Santiago Mandolesi Burgos, analizó el presente de la terminal como motor de crecimiento; la importancia de la sinergia con la comunidad y los desafíos de cara a las grandes inversiones energéticas que se asoman en el horizonte.

En este sentido, el GCPBB se encuentra en un momento bisagra. Con el desarrollo de Vaca Muerta como telón de fondo y una infraestructura que busca integrarse cada vez más con la trama urbana, Mandolesi Burgos aportó una mirada optimista, pero anclada en la eficiencia y la resiliencia productiva.

“Estamos en un momento de definiciones y crecimiento. Por circunstancias locales y nacionales, nos encontramos a las puertas de más anuncios de inversión muy importantes, empujados principalmente por el desarrollo del gas y del petróleo de Vaca Muerta”, dijo.

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“Esto tiene un impacto directo en Bahía Blanca porque hemos logrado generar condiciones de competitividad: un puerto eficiente, sustentable, con seguridad jurídica y un entramado productivo de PyMEs robustas, sumado a un ámbito académico que forma los recursos necesarios para la innovación”, añadió.

—La ciudad llega tras un año difícil por los eventos climáticos, ¿cómo evalúas esa capacidad de recuperación?

—En esa resiliencia vimos la verdadera fortaleza del sector PyME industrial bahiense. A pesar de las circunstancias sumamente complejas, el sector se pudo poner de pie, al igual que el vecino que, con todas las dificultades, se levanta todos los días a apostar por el desarrollo local desde su lugar de trabajo o de su empresa. Esa robustez productiva quedó claramente demostrada.

Abog. Santiago Mandolesi Burgos, titular del CGPBB.

—¿Cómo se trabaja para que el crecimiento del Puerto no sea algo ajeno a la ciudad?

—Trabajamos bajo el concepto de ciudad puerto: no hay una Bahía Blanca sin puerto, ni un puerto sin Bahía Blanca. Tener esto claro simplifica y coordina la gestión entre el municipio y el Consorcio. Un ejemplo concreto es la inversión de 9 millones de dólares en infraestructura vial para los accesos portuarios. Aunque son rutas nacionales, el beneficio es directo: mejora la eficiencia logística para las exportaciones y, al mismo tiempo, disminuye el impacto negativo del tránsito de camiones en la comunidad.

—Mirando un poco más allá, hacia el bicentenario de la ciudad, ¿cómo te imaginás a Bahía Blanca en 2028?

—En pleno desarrollo de proyectos industriales vinculados al puerto, principalmente en la exportación de energía y de alimentos, lo que el mundo demanda. Estamos ante inversiones muy significativas y el bicentenario nos va a encontrar en la etapa de ejecución y desarrollo de esas obras.

—Para que ese futuro se concrete, ¿sentís que todos los sectores están alineados?

—Nosotros invitamos a que todos piensen en ese sentido. Es fundamental que tanto las PyMEs como el sector educativo y el laboral estén preparados.

“La educación debe formar a los técnicos y profesionales que estas grandes inversiones van a requerir. El objetivo es que las oportunidades que genere el puerto puedan ser captadas por el sector empresario y el trabajo local y regional”.

Vaca Muerta, la energía en el futuro local

Vaca Muerta y el sector energético son los principales motores de los nuevos desafíos de crecimiento para Bahía Blanca y su puerto. El papel que juegan estos sectores en el futuro local se define en los siguientes puntos:

—Impulso de inversiones: el desarrollo del gas y del petróleo de Vaca Muerta está empujando una serie de anuncios de inversión que impactarán directamente en la ciudad.

—Exportación de commodities: dado que el mundo demanda energía, el Puerto de Bahía Blanca se posiciona como un nodo clave para la exportación de estos recursos (junto con los alimentos).

—Desarrollo para el bicentenario: se prevé que, para el año 2028 (cuando la ciudad cumpla 200 años), estos proyectos industriales vinculados a la energía se encuentren en pleno desarrollo y ejecución.

—Efecto en el entramado local: este auge energético requiere que otros sectores se alineen.

En este sentido, Vaca Muerta actúa como el catalizador de una nueva etapa de expansión industrial que busca aprovechar la infraestructura portuaria eficiente y el capital humano de la región.