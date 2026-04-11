Rasgos de una identidad que se hizo visible en medio de la adversidad

Victoria Álvarez Fortunato valvarez@lanueva.com Periodista y comunicadora digital. Forma parte del equipo de redacción de La Nueva desde 2022, donde cubre eventos locales, regionales y nacionales, generando contenido para las ediciones impresa y digital.

Ser bahiense no es una definición cerrada ni una lista de rasgos. Es una forma de estar. De moverse con cierta cautela, de decir lo justo, de no ocupar más espacio del necesario. No busca imponerse ni llamar la atención. Y, sin embargo, está. Se ve en los gestos simples, en los códigos compartidos, en esa presencia que aparece cuando hace falta.

Después de la inundación, esa forma de ser quedó más a la vista.

Hay algo en el bahiense que primero observa. Antes de acercarse, mide. Antes de hablar, escucha. No se apura ni se entrega a la primera impresión. Esa distancia puede parecer frialdad, pero en realidad es una forma de cuidado. No hay urgencia por mostrarse, sino por construir algo que tenga sentido. Por eso los vínculos no suelen ser rápidos; pero cuando se dan, se sostienen.

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A eso se suma una manera de pensar que no es lineal. Cuesta cerrar del todo las ideas. Siempre aparece un matiz, una duda, una vuelta más. Ese “pero” no anula lo anterior, lo completa. No es indecisión, es una forma de mirar sin simplificar. El bahiense piensa, revisa, vuelve sobre lo dicho.

La queja también está presente. Se habla del viento, de lo que falta, de lo que podría estar mejor. A veces parece repetitivo, pero en el fondo es una forma de no conformarse. Es una exigencia constante, una manera de creer que las cosas pueden mejorar.

Y hay un rasgo que atraviesa a la ciudad de una manera muy clara. El básquet no es solo un deporte, es identidad. Está en los clubes y en cada casa. Es la forma de jugar, el trabajo en equipo, la disciplina. Algo de esa lógica también aparece cuando la ciudad tiene que reaccionar.

Porque, cuando la situación lo exige, el bahiense actúa. Sin grandes anuncios, sin buscar protagonismo. Lo que parecía distancia o duda encuentra un camino en la acción.

La inundación del 7 de marzo de 2025 dejó eso en evidencia. En medio del desorden aparecieron gestos concretos. Personas que se acercaron a ayudar sin saber bien cómo, puertas que se abrieron, manos que ofrecieron lo que había. No hubo grandes escenas, pero sí mucha presencia.

Esa forma de ayudar tuvo algo en común. No buscó ser vista ni reconocida, aunque muchas veces lo fue. Surgió casi de manera natural, como si fuera lo que correspondía hacer. Ahí se hizo visible una parte profunda de nuestra identidad. Todo lo que parecía distancia o duda encuentra un cauce en la acción, una salida al mar.

Esa manera de responder tiene que ver también con el vínculo con la ciudad. Se la critica, se señalan sus problemas, se habla de lo que falta. Pero al mismo tiempo se la sostiene. Hay una pertenencia que no siempre se dice en voz alta, pero que está.

En ese entramado aparece otro rasgo. La valoración del conocimiento. El estudio, la discusión, el pensar antes de afirmar. No como algo que se declama, sino como una práctica que se ve en lo cotidiano.

Todo eso convive en una forma de ser que no es simple. Distancia y compromiso, ironía y profundidad, crítica y pertenencia. Muchas veces pasa desapercibida, pero aparece con claridad cuando hace falta.

Este aniversario se llena de ese sentido. No es solo una fecha. Es una oportunidad para mirar esos rasgos sin simplificarlos. Para reconocer que, incluso en las contradicciones, hay una identidad que hace que todo funcione.

Bahía Blanca es su gente.

Gente que observa antes de acercarse, que duda, que cuestiona. Que no siempre dice todo. Pero que, cuando hace falta, actúa.

Y en esa forma de aparecer, sin ruido y sin buscar protagonismo, hay algo muy propio. Algo que no se termina de explicar, pero que está. Y que, incluso en los momentos más difíciles, sostiene.