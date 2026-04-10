Malvinas une: comenzó el ciclo de charlas “La cuestión Malvinas a través de los siglos”

Con la presencia de intendente Federico Susbielles, representantes del Centro de Veteranos de Malvinas y la participación de decenas de asistentes, comenzó en el Salón Héroes de Malvinas del Palacio Municipal, el seminario “La Cuestión Malvinas a través de los siglos”, un ciclo de charlas orientadas a conocer los aspectos políticos, geográficos e históricos que sustentan el reclamo de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

"Mantener viva la memoria de Malvinas, poder hablar con fundamentos de por qué las Malvinas son Argentinas es un tema más que importante. Es una reafirmación histórica y sembrar semillas en los que vienen, en los que tienen que continuar con este legado porque la patria no va a estar completa hasta que no podamos ejercer nuestra soberanía en las islas Malvinas”, manifestó Susbielles en la presentación de la charla.

Por su parte, Guillermo de la Fuente, Presidente del Centro de Veterano de Malvinas, reflexionó sobre la importancia de estos encuentros: “Este es un momento muy especial porque finalmente podemos empezar a cristalizar este sueño de compartir conocimiento sobre Malvinas, porque nadie puede amar lo que no conoce y hoy estamos acá para conocer más y profundizar sobre esta batalla cultural que es la Causa Malvinas ”, expresó.

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En esta primera jornada, los magister Marcos Fernádez Peña y Federico Daniel Arrué, docentes del departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur, abordaron el temario: Siglo XVIII. Malvinas en la disputa de los imperios europeos.

La actividad, que se extenderá durante los jueves de abril, en el horario de 18 a 19:30 hs, propone un espacio de reflexión académica y ciudadana para profundizar en los fundamentos de la Causa Malvinas, brindando herramientas conceptuales para comprender por qué el reclamo nacional es permanente e irrenunciable.

El ciclo de charlas , gratuito y abierto a la comunidad, es auspiciado por el Centro de Veterano de Malvinas, el departamento de Derecho de la UNS y el Instituto Cultural del Municipio de Bahía Blanca, y se enmarca en el programa Mes Malvinas , que incluye actividades durante todo abril.

El seminario continuará el próximo jueves 16 de abril con el tema: Siglo XIX. Transiciones legítimas e ilegítimas de la posesión de las Islas: de la sucesión legal de las Provincias Unidas a la usurpación británica.