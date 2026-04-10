Súper Rugby Américas: Pampas recibe al último campeón en el CASI

Tras la pausa del fin de semana pasado este viernes se abre la séptima fecha del Súper Rugby Américas con la presentación de Pampas (Buenos Aires) como local en cancha del CASI.

El elenco bonaerense contará con la participación de los bahienses Francisco Lusarreta y Nahuel Zunini, quienes van a arrancar desde el banco en el duelo de hoy ante Peñarol (Uruguay), último campeón. El partido se jugará a las 20 y será arbitrado por Tomás Bertazza (UAR). Televisarán ESPN y Disney+.

El head coach Juan Manuel Leguizamón presentará en el local dos cambios en relación a la formación que paró en cancha ante Selknam, su último encuentro. En cuanto a los forwards, vuelve a la titularidad Augusto Cabano Wall en lugar de Juan Penoucos, quien no estará entre los 23. En lo que respecta a los backs vuelve el capitán Lucas Marguery, en lugar de Alejo Lavayén, quien estará en el banco de suplentes por Ramiro Manzo. A su vez, tras la titularidad de Cabano Wall, Lucas Moresco estará como reserva.

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La fecha continuará este sábado con Yacaré XV-Dogos XV (a las 20, arbitraje de Damián Schneider). El domingo jugarán Cobras Brasil-Selknam (15, Gonzalo de Achával) y el lunes Capibaras XV-Tarucas (20, Juan Sebastián Maio).

El equipo

Pampas se alistará de la siguiente manera:

Titulares: 1. Matías Medrano, 2. Ignacio Bottazzini, 3. Marcos Camerlinckx; 4. Rodrigo Fernández Criado y 5. Francisco Sluga; 6. Augusto Cabano Wall, 7. Faustino Santarelli, 8. Juan Pedro Bernasconi; 9. Lucas Marguery (capitán) y 10. Bautista Farisé; 11. Santiago Cordero, 12. Juan Cruz Corso, 13. Agustín Fraga, 14. Santiago Pernas; 15. Tobías Wade. Entrenador, Juan Manuel Leguizamón.

Como recambio estarán 16. Francisco Lusarreta, 17. Nahuel Zunini, 18. Ramiro Berardi Calvo, 19. Marcelo Toledo, 20. Lucas Moresco, 21. Alejo Lavayén, 22. Estanislao Renthel y 23. Jerónimo Ulloa.