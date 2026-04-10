Las fotos de la semana en el Instagram de La Nueva.
Serán publicadas en la edición impresa del día domingo.
La foto de la semana en La Nueva. es de Luciana Scipioni con el usuario @luciana_scipioni en Instagram. ¡Felicidades!
Los tres usuarios destacados por compartir sus mejores fotos con la etiqueta #ConcursoLaNueva son: Pedro Alejandro Battista @pedro_battista, Andrés Hourticolou @andreshourticolou y Vale Balbuena Rodríguez @balbuenavale.
Participar es muy fácil, solo tenés que etiquetar tus fotos con el hashtag #ConcursoLaNueva en la descripción de la publicación. Cada semana seleccionamos una foto ganadora y destacamos a tres usuarios. Las fotos elegidas son publicadas en la edición impresa de La Nueva. del día domingo.