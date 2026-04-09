Olimpo y Barrio Hospital bajaron a dos invictos y ahora quedó un solo puntero en la LBB Oro

Olimpo le cortó el invicto a Bahiense del Norte, al vencerlo 77 a 73, y lo mismo hizo Barrio Hospital, que consiguió su primer triunfo en la división superior, al ganarle a Estudiantes, 95 a 82.

En tanto, en el otro encuentro de esta noche, Independiente volvió a festejar como local, superando a Estrella, 92 a 86.

Santiago Ruesga ataca por eje a toda velocidad.

Con estos partidos se completó la tercera fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani", que ahora tiene como único puntero -e invicto- a Napostá.

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En el resto de los partidos disputados previamente se registraron los siguientes resultados: Pacífico 78, Liniers 56; Villa Mitre 46, Pueyrredón 86 y Leandro N. Alem 59, Napostá 67.

Barrio Hospital 95, Estudiantes 82

En base a la solidez que mostró en el primero y en el último cuarto, Barrio Hospital construyó puntos, ventaja y juego para sellar su primera victoria en el torneo. Fue como local ante Estudiantes, por 95 a 82.

Empezó con buen goleo de José Luis Martínez (7), Esteban Benedetti (6) y Franco Ferrari (6) para quedarse con el lapso inicial 27-15.

Esteban Benedetti se lesionó con dolor en el tobillo derecho, a falta de 4m10.

Pero el Albo tuvo un gran segundo cuarto (31-22) en el que no sólo hubo goleo repartido en el que nueve jugadores anotaron (encabezados por Jerónimo Mitoire, con 9), sino que también estuvo muy sólido en el rebote. Al cabo del primer tiempo ganó la lucha aérea por 23 recobres a 13, con 12 de ellos en el vidrio local y Alan González como líder del rubro (7).

Ese rendimiento le permitió a la visita emparejar en el marcador (lo empató en 46 con triple de Julián Rodríguez), aunque ya en el tercero Luciano Fortelli comenzó con su show de puntos y triples, para que "Barrio" se escape 68-58.

Franco Ferrari lee la ofensiva.

Si bien pareció que el dueño de casa tenía el control, Estudiantes no dejó de luchar y volver al juego. Buen pasaje de Santiago Ruesga para recortar a 3 en el cierre del 3C. Pero cuando parecía que se venía un último período luchado e incierto, el local detonó el aro rival con una seguidilla de tiros de 3 anotados por Santiago Bussetti y -sobre todo- Fortelli, quien puso el marcador 82-67 a 5m45s del final.

Barrio Hospital llegó así con buena ventaja a un cierre que también regaló situaciones: la descalificación de Jerónimo Mitoire en el Albo a 24s (lo pecheó a Ferrari en el aire, cuando el alero descendía de un tiro en suspensión) y el triplazo de Fortelli en la última, lanzado casi desde su propia línea de 3, completando 30 puntos, con 7 de 9 en triples.

Barrio Hospital (95): L. Fortelli (30), J. Godio (5), E. Benedetti (23), F. Ferrari (12), J.L. Martínez (12), fi; S. Bussetti (3), N. Cámara (7), F. Anaya (3), A. Arias y S. Hamze. DT: Claudio Queti.

Estudiantes (82): J. Rodríguez (9), S. Ruesga (10), L. Delgado (10), J. Mitoire (17), A. González (4), fi; J. García (10), J. Belleggia (10), O. Cancellarich (7), F. Mazzello (3) y L. Storni (2). DT: Facundo Sastre.

Cuartos: Barrio Hospital, 27-15; 49-46 y 70-67.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Sebastián Giannino y Lucas Andrés.

Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).

Olimpo 77, Bahiense 73

Olimpo se hizo fuerte como local, y con el goleo de sus refuerzos fue arrimándose a Bahiense del Norte en el último cuarto, hasta dar vuelta el trámite y ganarlo en los últimos segundos, por 77 a 73.

Inicia el contraataque Agustín Marino. ¡Todos a correr!

Fue con dos triples anotados por Agustín Marino, uno a 35s del final para pasar al frente 72-71 y luego otro a 8s para el 75-73, luego de un doble convertido por Guido Muzi que había dado la ventaja a la visita 73-72 a 27s. Después selló el marcador para el aurinegro Tomás Del Sol con 2-2 en libres a 3s.

Justamente, los dos jugadores que le aseguraron el segundo triunfo en fila a Olimpo fueron los más destacados a lo largo del cotejo.

Marino fue el máximo goleador y más valioso, con 28 puntos (3-3 en dobles, 7-12 en triples y 1-2 en libres), más 9 rebotes y 2 asistencias en 39m42s. A su vez Del Sol totalizó 18 unidades (3-5 en dobles, 2-3 en triples y 6-7 en libres).

Luciano Mattioli acusa un golpe, mientras Guido Muzi rompe hacia el cesto.

En Bahiense hubo actuación destacada de Guido Muzi (31 puntos, con 6-9 en dobles, 4-7 en triples y 7-7 en libres), quien además fue el líder ofensivo de la primera etapa para el dominio de su equipo 44-37 (clavó 4-6 en t3).

También brilló Tomás Bonivardo con 16 tantos, 12 rebotes y una asistencia. Mientras que Juan Pedro Hollender cerró con 17 unidades (1-1 en t3, 5-16 en t2 y 4-7 en t1), más 9 rebotes.

Olimpo (77): T. Del Sol (18), F. Michelli (10), A. Marino (28), A. Diel (4), A. Bodach, fi; M. Hait (8), G. Tejero (9), M. Risacher, L. Mattioli, S. Kucan y S. Gatti. DT: Ezequiel Zani.

Bahiense del Norte (73): F. Ruggiero (2), G. Muzi (31), T. Bonivardo (16), E. Roberson (2), J.P. Hollender (17), fi; S. Luengo (2), J.C. Hoya (3) y T. Amatte. DT: Alejandro Navallo.

Cuartos: Olimpo, 25-21; 37-44 y 59-59.

Árbitros: Sebastián Arcas, Joel Schernenco⁩ y Alberto Arlenghi⁩.

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

Independiente 92, Estrella 86

Independiente nuevamente defendió su localía, venciendo a Estrella, 92 a 86.

El viola marcó la diferencia en el segundo cuarto, que lo ganó 36 a 19. Justamente en ese período dos que se destacaron fueron los que terminaron siendo pilares en el equipo de Musumeci: Alen Ríos completó 19 puntos (7-10 en t2 y 5-8 en t1), más 8 rebotes, 3 asistencias y 4 recuperos. El otro, Ignacio Formiga metió 27 (4-5 en t3 y 6-10 en t2).

Muy bueno porcentajes en tiros de cancha tuvo el viola 31-53 (10-17 en triples).

En la visita, los mejores fueron dos de la casa: Fausto Herrera, con 19 puntos (1-4 en t3, 5-9 en t2 y 6-7 en t1), más 6 rebotes, y Tomás Peña: 14 unidades (3-7 en t3), 2 asistencias y 2 recuperos.

Independiente (92): M.Schmir (1), J. Ripoll (2), I. Formiga (27), L. Figueroa (12), A. Ríos (19), fi; J.P. Morán (12), F. Bonino (7), F. Slonimsqui (5) y M. Zonza (7). DT: Javier Musumeci.

Estrella (86): T. Peña (14), F. Herrera (19), S. Quiroga (12), B. Olivera (8), C. Balmaceda (10), fi; F. Macías (6), A. Pan (11) y G. Oyarzo (6). DT: Walter Romerniszyn.

Cuartos: Independiente, 18-18; 54-37 y 73-62.

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Agustín Matías y Joaquín Irrazábal.⁩

Cancha: Raúl y Néstor Barral (Independiente).

La próxima

El lunes se jugará la cuarta fecha: Bahiense del Norte-Leandro N. Alem, Estrella-Olimpo, Estudiantes-Independiente, Barrio Hospital-Liniers, Pueyrredón-Pacífico y Napostá-Villa Mitre.

Posiciones

Así se ubican:

1º) Napostá (3-0), 6 puntos

2º) Estudiantes (2-1), 5

2º) Pacífico (2-1), 5

2º) Bahiense (2-1), 5

2º) Independiente (2-1), 5

2º) Olimpo (2-1), 5

7º) Pueyrredón (1-2), 4

7º) Villa Mitre (1-2), 4

7º) L.N. Alem (1-2), 4

7º) Estrella (1-2), 4

7º) Barrio Hospital (1-2), 4

12º) Liniers (0-3), 3