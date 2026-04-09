Juanqui Alonso, su vuelta al básquetbol desde otro lugar: "Me gustaría sentarme a hablar con los entrenadores"

"No sé si tengo la respuesta al por qué acepté el desafío", reconoció Juan Carlos Alonso, en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

"Me pregunté qué puedo aportarle al básquetbol local. Lo importate es que tengo las ganas, tengo la responsabilidad y he madurado, crecido. El Juanqui de hace 30 años cambió. Tuvo procesos, aprendizajes. La vida te va cambiando", reconoció.

Juanqui asumió como gerente de la Asociación Bahiense de Básquetbol, cargo que ocupaba Javier Sánchez.

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"Con Guillermo (Barco, presidente de la ABB) dijimos de iniciar en esta etapa, en la que si bien los torneos están encaminados, haya un camino por recorrer, con objetivos a corto, mediano y largo plazo. Mi aporte es de una experiencia muy prehistórica. Pero creo que los más 45 me conocen, en cambio los chicos no", señaló.

Alonso fue un reconocido entrenador, dirigiendo selecciones bahienses, de Provincia y siendo asistente de Flor Meléndez en el Mundial de España 1986 -entre otras-, cuando Argentina le ganó a Estados Unidos 74 a 70.

Surgido de Napostá, también fue asistente de Daniel Allende en Olimpo subcampeón de Liga 1986, estuvo en Olímpico (La Banda) en 1987, en Gimnasia de Pergamino (1989 y '90-91), Olimpo 1990-91 y Estudiantes 1992-93, totalizando 98 triunfos y 106 derrotas en la Liga Nacional.

Por motivos laborales, emigró de Bahía y contó que también estuvo alejado del básquetbol.

"Ya tengo 68 años y a los 65, cuando me jubilé, regresé a Bahía. Ahí intenté retomar un poco, pero más como espectador y de compartir con mis amigos de Napostá", aclaró.

Y confesó: "Hoy ignoro muchas cosas del básquet actual, como jugadores, dirigentes, entrenadores, proyectos, pero en el transitar del día a día será sencillo y cuando charlemos hablaremos el mismo idioma".

"Como espectador -contó- vi varios partidos, estuve en las finales, fui a Villa Mitre, a algunos partidos de menores y anoche (por el martes) fue la primera vez que ví Femenino. Me pareció interesante y me gusta mucho el básquet femenino, desde hace muchos años", contó.

Si bien su función será abarcativa, reconoció sentirse muy cómodo con lo estrictamente deportivo.

"Primero me gustaría sentarme a hablar con los entrenadores. Creo que el básquet ha cambiado mucho, ese correr y tirar, con lecturas de juego que no se desarrollan; me parece que hoy se busca más el resultado que la formación. También el sistema de pases libre complica a los clubes", analizó.

Y amplió: "Quiero que los entrenadores me nutran de información, quiero aprender mucho de ellos, independientemente de lo que pueda aportarles de mi conocimiento. Creo que en muchos puntos vamos a coincidir".

También reconoció estar abierto a quienes no opinen igual.

"No estoy en desacuerdo con el entrenador que me diga 'mirá Juanqui, a mí no me interesa formar un chico, sino ganar', me parece totalmente válido, porque el entrenador recibe una remuneración y detrás de eso hay un resultado", justificó, entendiendo, al mismo tiempo, que "no es lo mismo un entrenador de Primera que uno de U15".

Al respecto, adelantó algo de lo que tiene escrito.

"Mi primera propuesta es trabajar en U13 y U15 armando dos selecciones, una que nos represente en el Provincial y otra con proyección", explicó.

En otro aspecto, se refirió a la realidad dirigencial.

"Me encanta ver el empuje de los dirigentes, ad honorem, un tema a revisar, porque el dirigente hoy debería ser rentado o viaticado. Esto tenemos que verlo como un deporte, pero también como un negocio, donde todas las partes tienen que verse beneficiadas económicamente, porque los clubes necesitan un sustento", justificó.

En cuanto a la forma de trabajar, Juanqui explicó cómo serán los pasos a seguir.

"Como vengo de la actividad privada soy muy respetuoso de las líneas directrices. Todo lo voy a charlar con Guillermo y Leo Gómez Talamoni para que lo lleven al Consejo. Yo presenté un proyecto de lo que me parece a mí, que es la función del gerente. Y después, las propuestas que vaya teniendo a desarrollar las voy a hablar con ellos, que son quienes tienen el termómetro de la realidad, yo no lo tengo", admitió.

"Tengo que escuchar, ser una esponja y absorber, para tirar mis propuestas y ver si coinciden", opinó.

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