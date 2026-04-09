En los primeros meses del año, los ministros del Gabinete recibieron un aumento de 123%

La discusión pública alrededor de la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a traer el interrogante de cuánto cobra un funcionario público. Después de dos años de congelamiento salarial, el Presidente autorizó en enero incrementos para sus ministros y secretarios que alcanzarán el próximo mes un 123% en comparación con diciembre de 2023. Si bien la medida duplicó el salario de los funcionarios, en el Gabinete aseguran que está muy por debajo de la inflación acumulada en el periodo.

Cuando llegó a la Casa Rosada, Javier Milei dispuso una medida simbólica para acompañar el ajuste que le demandó a la población: tanto él como su vicepresidenta y sus funcionarios no percibirían ningún aumento salarial.

Con el paso de los meses y una inflación acumulada del 194,6% entre enero de 2024 y el mismo mes de 2026, la presión interna se hizo insostenible. Según se comentaba en Balcarce 50, la situación salarial hacía difícil sostener a los funcionarios técnicos de alto rango de los Ministerios, en un contexto donde los propios sueldos de los ministros habían quedado desfasados en comparación a otros puestos.

“Lo que terminaba pasando era que un empleado de planta con antigüedad y algún cargo semijerárquico más los plus cobraba prácticamente lo mismo que un ministro. La situación se había desmadrado bastante”, reconocieron cerca de una de las carteras.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por eso, el Presidente aprovechó el periodo de baja actividad política tras las fiestas para decretar el solicitado aumento. La medida, ejecutada el 2 de enero, alcanzó al jefe de Gabinete, los ministros, los secretarios y los subsecretarios. No así a Javier Milei y a Victoria Villarruel, quienes continúan hasta hoy con sus sueldos congelados.

Cuánto cobran los ministros del Gobierno de Javier Milei

El sueldo que percibe Milei se mantuvo fijo en bruto en $4.066.018, y el de Villarruel en $3.764.821. “En breve me pagan dos chirolas y soy vice”, se había quejado Villarruel en sus redes a comienzos de 2025, cuando sus vínculos con la Casa Rosada ya estaban rotos.

En contraposición, el sueldo de los funcionarios recibió una actualización equivalente al porcentaje acumulado en la paritaria de los trabajadores del Estado, establecido por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional.

La norma no precisaba el porcentaje exacto del incremento ni el monto final que pasarían a recibir los funcionarios. Sin embargo, los ministros recibieron en enero una actualización del 98,9% en comparación con el mismo mes de 2024, y en mayo la mejora llegará al 123,8% respecto a esa misma fecha. La cifra todavía está un 70,8% por debajo de la inflación acumulada en el periodo.

En números: qué dicen los recibos de sueldo

De esa manera, un ministro que hasta diciembre cobraba $3.584.006 pasó a percibir en enero $7.129.501; en febrero $7.272.091; en abril -a cobrar en los primeros días de mayo $7.902.331; y $8.020.866 por el mes de mayo, a cobrar en junio.

Esos valores corresponden siempre al salario bruto. Tras los descuentos, el salario de un ministro correspondiente a marzo fue de $5.564.683,69.

Los secretarios que hasta diciembre cobraban $3.282.709 pasaron a percibir $6.530.145 por enero; $6.660.748 por febrero; recibirán por abril $7.238.005; y por mayo cobrarán $7.346.575.

En el caso de los subsecretarios, estos percibían en diciembre $2.981.513, pero desde el aumento pasaron a cobrar $5.930.989 por enero; $6.049.609 por febrero; $6.573.902 por abril; y recibirán $6.672.510 por mayo.

Otras comparativas salariales

Por encima de los ministros, los jueces de la Corte Suprema cobran -según el informe de la escala salarial vigente de febrero pasado- un básico de $9.900.643.

En el ámbito del Congreso, los senadores -que están están atados a la paritaria legislativa- cobraron en marzo $11,6 millones en bruto. Por otro lado, los diputados percibieron $7 millones, sumado a un plus por gastos de representación de $600 mil.

Lejos de esas cifras aparece la remuneración promedio medida por el RIPTE, de acuerdo a los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Según los datos de enero de 2026, los trabajadores en relación de dependencia -tanto en sector público como privado- perciben en promedio $1.646.344.

Sin embargo, de acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares que mide el Indec, durante el último cuatrimestre de 2025 el promedio de ingresos para la población ocupada fue de $1.068.540, mientras que el ingreso mediano -que equivale al 50% de las personas ocupadas- rondó los $800 mil.

Mientras tanto, el Salario Mínimo Vital y Móvil para abril de 2026 está fijado en $357.800 mensuales. (con información de TN)