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La durísima acusación de un senador del PJ contra Milei: "No entiende un carajo y está pirado"

El jefe del bloque justicialista, José Mayans, solicitó activar el proceso de juicio de político contra el Presidente, y apuntó especialmente contra Federico Sturzenegger.

El presidente del Bloque Justicialista del Senado, José Mayans, cargó con dureza contra el Gobierno Nacional, pidió a la Cámara de Diputados que active el proceso de juicio político contra el Presidente Javier Milei, de quien dijo que “no entiende un carajo de nada y está pirado”.

Mayans utilizo la herramienta de la cuestión de privilegio en la sesión ordinaria que se efectuó hoy, para disparar sus criticas al oficialismo como hizo en otras ocasiones, y en esta oportunidad no solo apuntó contra Milei sino contra el ministro de Desregulación y Transparencia del Estado, Federico Sturzenegger.

Sobre el funcionario que ayer concurrió ayer a exponer sobre el proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, Mayans disparó: "si hay alguien que representa la antipatria y el cipayaje es Sturzenegger. Es lo que nosotros conocemos con el título de flor de hijo de puta".

En ese sentido, dijo que “viene acá disfrazado de monja a hablar de un proyecto que ‘va a liberar el país, pero en realidad, es el ideólogo de todo esto”, ya que el presidente Javier Milei "no entiende un carajo de nada y está pirado".

En ese contexto, Mayans dijo según supo la Agencia Noticias Argentinas, que la Cámara de Diputados tiene que estar "acusando al presidente, a la hermana del presidente y al jefe de Gabinete ante el Senado para que nosotros examinemos el juicio político por la irresponsabilidad que tienen en el Gobierno".

También cuestionó que el Gabinete haya salido a “apoyar al corrupto del jefe de Gabinete” y dijo que mientras esto sucedía "aparece esto de los créditos del Banco Nación,  donde le dieron crédito preferencial a 50 funcionarios del Ejecutivo, un robo realmente".

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