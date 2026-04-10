Ya se pueden comprar entradas para los Juegos Olímpicos, con precios desde los 28 dólares

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

Desde hoy, aficionados de todo el mundo que se hayan anotado podrán adquirir entradas para los próximos Juegos Olímpicos, a celebrarse en Los Ángeles entre el 14 y el 30 de julio de 2028.

El lanzamiento de la primera tanda, el período de venta más temprano en la historia de los Juegos, ofrece tickets con valores que oscilan entre los 28 y los 1000 dólares, dependiendo de la disciplina, el lugar y la instancia.

En poco más de dos años, Los Ángeles se convertirá en la tercera ciudad en albergar tres Juegos Olímpicos, después de 1932 y 1984, y también será sede de sus primeros Juegos Paralímpicos. Además, los Juegos LA28 celebrarán hitos históricos, como ser los primeros Juegos Olímpicos en la historia en asignar más cupos a mujeres que a hombres, el debut de nuevos deportes olímpicos como el fútbol bandera, y ser los primeros Juegos desde 1948 en no construir ninguna infraestructura permanente nueva.

En cuanto a las entradas, con esta nueva etapa concluyó la primera oportunidad para residentes de Los Ángeles y Oklahoma City, quienes tuvieron prioridad.

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Ahora, el "resto del mundo" podrá adquirir tickets en el sitio web oficial del evento, siempre y cuando se hayan registrado entre enero y marzo.

Ene se sentido, quienes hayan recibido un correo electrónico de confirmación gozarán —entre hoy y el 19 de abril— un aventana de compra de 48 horas.

Variedad de opciones

Según comunicó la organización, casi el 50 % de todas las entradas cuestan menos de 200 dólares, y más de tres cuartas partes de todas las entradas olímpicas, incluidas las de las finales, cuestan menos de 400.

En tanto, más de un millón de entradas estarán disponibles por 28 dólares. Mientras que solo alrededor del 5 % de las entradas (asientos preferenciales para los eventos más importantes) cuestan más de 1000 dólares.

Favorecidos

Quienes hayan salido beneficiados en este primer sorteo y reciban el mail de acceso, podrán comprar con un límite máximo: hasta doce entradas para las sesiones olímpicas y hasta doce entradas para el torneo de fútbol. Esto incluye la posibilidad de comprar hasta cuatro entradas para la Ceremonia de Apertura en el Estadio 2028 (Zona Inglewood) y cuatro entradas para la Ceremonia de Clausura en el LA Memorial Coliseum (Zona Exposition Park).

Las personas que no alcancen su límite máximo de entradas —o que no hayan adquirido las suyas en el plazo establecido— participarán automáticamente en futuros sorteos, el próximo de los cuales tendrá lugar a finales de este año.

En ese sentido, habrá más oportunidades por delante. En los próximos meses se conocerán nuevas oportunidades de registro para quienes no lo hayan hecho en la primera tanda.

A continuación, todas las sedes de competición confirmadas, organizadas por zona, y los deportes que acogerán:

Zona Downtown Los Angeles (DTLA)

DTLA Arena: gimnasia artística, gimnasia en trampolín, boxeo (fases finales)

LA Convention Center (salas 1–3): esgrima, judo, tenis de mesa, taekwondo, lucha

Peacock Theater: boxeo (fases preliminares), halterofilia

Dodger Stadium: béisbol

Zona Exposition Park

LA Memorial Coliseum: atletismo (pista, saltos y lanzamientos); Ceremonia de Apertura (celebración), Ceremonia de Clausura

Exposition Park Stadium: flag football, lacrosse.

Galen Center: bádminton, gimnasia rítmica

Zona Inglewood

2028 Stadium: natación; Ceremonia de Apertura

Intuit Dome: básquetbol

Zona Pasadena

Rose Bowl Stadium: fútbol (fases finales)

Rose Bowl Aquatics Center: clavados

Zona Valley

Valley Complexes 1–4 (Sepulveda Basin): básquet 3x3, BMX freestyle, BMX racing, pentatlón moderno, skateboarding (park y street)

Zona Universal City

Comcast Squash Center en Universal Studios: squash

Zona Venice

Venice Beach Boardwalk: aAtletismo (maratón – salida), ciclismo en ruta (salida)

Venice Beach: triatlón

Zona Riviera

Riviera Country Club: golf