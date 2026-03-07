Patagones celebró la Gesta del 7 de Marzo en la antesala del Bicentenario

El histórico Cerro de la Caballada se vistió de gala este sábado para la conmemoración del 199° aniversario de la Gesta del 7 de Marzo de 1827, una jornada cargada de memoria e identidad que se enmarca en el camino hacia el Bicentenario de la histórica defensa de Patagones.

El encuentro reunió a autoridades de las provincias de Buenos Aires y Río Negro, representantes institucionales, fuerzas de seguridad, establecimientos educativos, medios de comunicación y vecinos de la comarca que se acercaron para rendir homenaje a los protagonistas de uno de los hechos más significativos de la historia nacional.

La ceremonia fue encabezada por el intendente Ricardo Marino, acompañado por el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Amilcar Safe, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco; el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Alejandro Dichiara; el vicegobernador rionegrino, Pedro Pesatti y el intendente de Viedma, Marcos Castro.

El acto inició con el ingreso de las banderas de ceremonia, seguido de la entonación del Himno Nacional Argentino, en un momento de profundo respeto y recogimiento.

Posteriormente se dio lectura a salutaciones institucionales enviadas para la ocasión, mientras que las bendiciones estuvieron a cargo del cura párroco Patrick Warjir y del pastor Aldo Pier, quienes compartieron mensajes de reflexión y esperanza en esta fecha tan significativa para la comunidad.

Uno de los momentos centrales fue la colocación de la ofrenda floral, realizada por autoridades de la municipalidad de Patagones y de Viedma, acompañadas por bailarinas dirigidas por Cristina Capillas, en homenaje a quienes protagonizaron la histórica defensa del territorio.

Las palabras alusivas comenzaron con la intervención del historiador y referente del Museo Histórico Regional Emma Nozzi, Leonardo Dam, quien invitó a los presentes a reflexionar sobre la dimensión histórica de la gesta y destacó que, pese a la desigualdad de fuerzas frente a una poderosa invasión imperial, la defensa del territorio fue posible gracias a la organización del pueblo de Patagones, integrado por vecinos, gauchos, corsarios y una infantería afroargentina que actuó con valentía y profundo amor por esta tierra.

Luego se dirigió a los presentes el Intendente Municipal, Ricardo Marino, quien rindió homenaje a los protagonistas de la defensa del territorio y destacó el valor de mantener viva la memoria de la gesta.

“Nos reunimos una vez más en este lugar para rendir homenaje a quienes, con esfuerzo, con lucha y con coraje, defendieron nuestras tierras y permitieron que siga flameando la bandera argentina en toda la Patagonia”, expresó.

El mandatario también resaltó el compromiso de la comunidad con esta fecha histórica.

“Quien les habla lleva más de 50 años participando de estos actos, porque sabemos que no debemos olvidar que gracias a ellos hoy podemos estar aquí reunidos”, señaló.

Asimismo recordó a vecinos y referentes que durante años acompañaron las conmemoraciones y subrayó la importancia del reconocimiento histórico del distrito como parte de la región patagónica.

Finalmente convocó a la comunidad a prepararse para una fecha histórica: “Los invito a todas y a todos a organizarnos para que el próximo 7 de marzo, cuando cumplamos 200 años, hagamos el acontecimiento más histórico de la Patagonia argentina”, sentenció.

Posteriormente tomó la palabra el Vicegobernador de la Provincia de Río Negro, Pedro Pesatti, quien destacó el carácter compartido de la gesta entre ambas provincias y la identidad común de las comunidades de ambas orillas del río.

En ese sentido señaló que en 1827 no existían las jurisdicciones actuales y que la defensa del Fuerte del Carmen involucró por igual a rionegrinos y bonaerenses, por lo que convocó a trabajar de manera conjunta para que el Bicentenario permita difundir en todo el país la importancia de este hecho histórico en la defensa de la soberanía nacional.

El cierre de los discursos estuvo a cargo del ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, quien destacó el valor histórico y geopolítico de la batalla del Cerro de la Caballada y su relación con las disputas por el control de los ríos y las rutas de navegación.

En ese marco expresó que “el objetivo de esa invasión era quedarse con nuestros ríos y garantizar la libre navegación para intereses extranjeros”, señalando que se trata de debates que aún hoy atraviesan la historia argentina.

Bianco remarcó además que “se trata de una de las principales victorias militares de la historia argentina y de uno de los hechos más importantes en defensa de nuestra soberanía nacional”, y transmitió el saludo del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reafirmando el acompañamiento del gobierno provincial en el camino hacia el Bicentenario.

“Vamos a seguir trabajando junto a toda la comarca, con Patagones como nuestro municipio más austral. ¡Viva la provincia de Buenos Aires, viva la comarca y viva la Patria!”, concluyó.

Tras las palabras alusivas se realizó el retiro de las banderas de ceremonia, acompañadas por un respetuoso aplauso del público presente.

La jornada contó con la participación de numerosas instituciones educativas de la ciudad y la región, así como con el acompañamiento de la Banda de Música de la Policía de la Provincia de Río Negro, que brindó el marco musical a la ceremonia.

El acto concluyó con una expresión artística alusiva a la gesta, a cargo de la profesora Cristina Capillas y el bailarín Román Torres, quienes ofrecieron una interpretación que combinó danza y relato poético para evocar el espíritu de aquella jornada histórica.

Javier Cambarieri / Agencia Carmen de Patagones