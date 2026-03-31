Irán aprobó la ley que establece el pago de peajes en el estrecho de Ormuz

La Comisión de Seguridad Nacional iraní aprobó la ley que establece el pago de peajes en el estrecho de Ormuz y escala la tensión con Estados Unidos. El proyecto todavía debe recibir el aval del Parlamento y luego del Consejo de los Guardianes, un órgano que tiene capacidad de veto sobre las decisiones legislativas. Se trata de un paso estratégico, ya que circula por allí el 20% del petróleo mundial. Irán mantiene bloqueado el paso "para sus enemigos" desde el inicio de la guerra que lanzaron Estados Unidos e Israel, el 28 de febrero.

El texto no detalla a cuánto ascenderían los peajes en el estrecho, pero la agencia de noticias Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria, consideró que se podría tratar de un pago de dos millones de dólares por buque o un sistema basado en el cargamento de cada barco, como en el Canal de Suez. Tasnim estima que Irán podría obtener unos US$100.000 millones anuales a través de estos peajes, una cantidad superior a los ingresos por las ventas de su petróleo, que se prevé en unos US$80.000 millones.

La nueva legislación deberá ser aprobada por el Parlamento y más tarde por el Consejo de los Guardianes, órgano que tiene poder de veto de las decisiones del hemiciclo, para entrar en vigencia. El proyecto tiene cuatro partes, la seguridad marítima; cobro de tasas por contaminación ambiental; cobro por servicios de practicaje y la creación de un fondo para el desarrollo regional.

La medida escala la tensión con Estados Unidos, ya que el lunes el presidente de ese país Donald Trump advirtió que evalúa tomar el control de la estratégica isla de Kharg: "Me gustaría apoderarme del petróleo de Irán". Se trata de un territorio clave, desde donde salen más del 90% de las exportaciones de crudo del país asiático. Trump dijo en declaraciones al Financial Times: "Para serte sincero, lo que más me gustaría es apoderarme del petróleo de Irán, pero algunos estúpidos en Estados Unidos me preguntan: '¿Por qué haces eso?'. Quizá tomemos la isla de Kharg, quizá no. Tenemos muchas opciones".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Mientras avanzaba un esfuerzo diplomático impulsado por Pakistán para tratar de concluir la guerra en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos dijo que Irán había aceptó permitir el paso de 20 petroleros por el estrecho de Ormuz a partir del lunes como "una señal de respeto". A su vez envió a 2500 marines, que están en la región, mientras un contingente de tamaño similar está en camino. (TN)