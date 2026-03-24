El régimen de Irán formalizó el bloqueo al estrecho de Ormuz

A través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Irán formalizó las condiciones de tránsito por el estrecho de Ormuz. Fue al distribuir a la Organización Marítima Internacional (OMI) una nota diplomática enviada al Consejo de Seguridad y al secretario general de la ONU, António Guterres.

El texto establece que los buques que no participen ni respalden actos de agresión contra Irán y cumplan las normas de seguridad declaradas podrán circular por el estrecho previa coordinación con las autoridades competentes iraníes.

La nota excluye de forma explícita a los buques de Estados Unidos, Israel y lo que Teherán denomina “otros participantes en la agresión”, declarados inhabilitados para el paso inocente o no hostil.

Irán adoptó, según el documento, “las medidas necesarias y proporcionadas para impedir que los agresores y sus partidarios utilicen el estrecho para llevar a cabo operaciones hostiles”.

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La cancillería atribuye a Washington y Tel Aviv la responsabilidad de cualquier escalada, y los acusa de librar una “guerra ilegal y desestabilizadora” que expuso la navegación internacional a amenazas sin precedentes.

El estrecho permanece prácticamente paralizado desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron la ofensiva conocida como Operación Furia Épica.

La comunicación no implica una reapertura efectiva, sino la formalización multilateral de una política que Teherán ya aplicaba de facto: desde mediados de marzo, autorizó el paso de buques de India, Pakistán, Turquía y Tailandia previa coordinación bilateral.

El canciller Abbas Araghchi había indicado que países como Japón —que depende del Golfo Pérsico para el 90% de sus importaciones de crudo— podían obtener garantías de tránsito mediante negociación directa. (infobae)