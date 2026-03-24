Bahía Blanca | Martes, 24 de marzo

12.9°

Bahía Blanca | Martes, 24 de marzo

12.9°

Bahía Blanca | Martes, 24 de marzo

12.9°
Guerra en Medio Oriente.

El régimen de Irán formalizó el bloqueo al estrecho de Ormuz

Mediante un escrito, Teherán comunicó al Consejo de Seguridad de la ONU que sólo permite el paso a los buques “no hostiles”.

Imagen aérea del estrecho de Ormuz

A través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Irán formalizó las condiciones de tránsito por el estrecho de Ormuz. Fue al distribuir a la Organización Marítima Internacional (OMI) una nota diplomática enviada al Consejo de Seguridad y al secretario general de la ONU, António Guterres.

El texto establece que los buques que no participen ni respalden actos de agresión contra Irán y cumplan las normas de seguridad declaradas podrán circular por el estrecho previa coordinación con las autoridades competentes iraníes.

Noticias Relacionadas

La nota excluye de forma explícita a los buques de Estados Unidos, Israel y lo que Teherán denomina “otros participantes en la agresión”, declarados inhabilitados para el paso inocente o no hostil.

Irán adoptó, según el documento, “las medidas necesarias y proporcionadas para impedir que los agresores y sus partidarios utilicen el estrecho para llevar a cabo operaciones hostiles”.

La cancillería atribuye a Washington y Tel Aviv la responsabilidad de cualquier escalada, y los acusa de librar una “guerra ilegal y desestabilizadora” que expuso la navegación internacional a amenazas sin precedentes.

El estrecho permanece prácticamente paralizado desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron la ofensiva conocida como Operación Furia Épica.

La comunicación no implica una reapertura efectiva, sino la formalización multilateral de una política que Teherán ya aplicaba de facto: desde mediados de marzo, autorizó el paso de buques de India, Pakistán, Turquía y Tailandia previa coordinación bilateral.

El canciller Abbas Araghchi había indicado que países como Japón —que depende del Golfo Pérsico para el 90% de sus importaciones de crudo— podían obtener garantías de tránsito mediante negociación directa. (infobae)

 

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
El país.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE