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Economía y finanzas.

El petróleo vuelve a subir y se acerca a los US$100

Es consecuencia de las declaraciones cruzadas y del bloqueo del estrecho de Ormuz.

La desmentida del gobierno de Irán volvió a intranquilizar a los mercados

El precio del petróleo vuelve a acercarse a los US$100 el barril, tras las declaraciones contrapuestas de Donald Trump y el gobierno de Irán sobre eventuales conversaciones para un alto el fuego.

El valor del crudo Brent rebota este martes cerca de 2 % para alcanzar un valor de US$98.

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En las primeras horas de esta semana se había desplomado a la zona de US$93 ante declaraciones de Trump que sugerían una tregua. Pero la desmentida del gobierno de Irán volvió a intranquilizar a los mercados.

En los hechos, el estrecho de Ormuz sigue bloqueado y eso es lo que mantiene firme el precio más allá del anuncio de las principales potencias de sacar al mercado sus reservas estratégicas. (NA)

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