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Guerra en Medio Oriente.

Israel abatió al comandante iraní a cargo el bloqueo del Estrecho de Ormuz

El jefe militar persa era el encargado de interrumpir el flujo comercial en el paso marítimo más crítico para el suministro de energía a nivel internacional.

Estrecho de Ormuz

Israel confirmó que abatió al comandante de la Armada iraní Alireza Tangsiri, del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, tras un ataque en la ciudad portuaria de Bandar Abás, en el estrecho de Ormuz.

Tangsiri coordinaba el cierre del paso comercial en el Estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la cual se traslada la quinta parte del suministro global de crudo.

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Hasta el momento, ni las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ni el Gobierno iraní se pronunciaron al respecto.

El estrecho de Ormuz esta bloqueado por la República Islámica para sus "enemigos" desde el 28 de febrero, día que comenzó la guerra en Medio Oriente. (NA)

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