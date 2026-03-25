EE. UU. presentó a Irán un plan de 15 puntos para alcanzar un alto el fuego

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump

Estados Unidos presentó a Irán una hoja de ruta de 15 puntos orientada a alcanzar un alto el fuego en la guerra.

La iniciativa fue confirmada por altos funcionarios paquistaníes bajo condición de anonimato a The Associated Press.

El documento aborda ejes clave como el alivio de sanciones, la cooperación nuclear con fines civiles, el desmantelamiento del programa nuclear iraní, la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), límites al desarrollo de misiles y garantías de libre tránsito en el Estrecho de Ormuz.

Desde los ámbitos de mediación egipcia, el borrador estadounidense fue definido como una plataforma de "entendimiento global" que va más allá de la cuestión nuclear.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En ese marco, los intermediarios buscan concretar una cumbre presencial de carácter histórico en Pakistán este mismo viernes. La logística es contrarreloj: para que el encuentro se realice, la delegación estadounidense debería partir desde Washington en las próximas horas. (NA)