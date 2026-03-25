El petróleo cayó casi 6 % tras el plan de paz de Trump y crece la incertidumbre por la respuesta de Irán

El precio del petróleo registró una caída cercana al 6 % este miércoles luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentara un plan de paz a Irán en medio de la guerra con Israel.

El Brent retrocedió un 6,3 % hasta los 97,90 dólares, mientras que el WTI cayó un 5,2 % y se ubicó en 87,52 dólares, en una reacción inmediata de los mercados ante la expectativa de una desescalada.

Un mercado atado a la geopolítica y a señales volátiles

El movimiento vuelve a poner en evidencia la dependencia del mercado energético de la dinámica geopolítica. En pocas horas, el escenario pasó de la cautela por la escalada militar a una recomposición de expectativas basada en señales aún incipientes.

El anuncio de Trump sobre un eventual acuerdo con Teherán y la confirmación de contactos entre ambas partes funcionaron como disparador. En paralelo, Irán informó que permitirá el paso de buques petroleros “no hostiles” por el estrecho de Ormuz, un corredor clave para el suministro global.

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Sin embargo, se trata de gestos preliminares en un conflicto abierto, lo que introduce un alto nivel de incertidumbre sobre la sostenibilidad de la baja en los precios.

El analista Chris Weston, de Pepperstone, señaló que los mercados han revisado provisionalmente sus expectativas y ahora asignan mayor probabilidad a una desescalada, aunque sin certezas sobre su concreción.

Irán niega un acuerdo y advierte que el petróleo seguirá bajo presión

El escenario se tensó nuevamente horas después. El Ejército de Irán rechazó de manera categórica las afirmaciones de Trump sobre negociaciones en curso y negó la existencia de un acuerdo.

En un comunicado difundido por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, el portavoz del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya afirmó: “No llames acuerdo a tu derrota. La era de tus promesas ha terminado”. Y calificó como falsas las declaraciones de la Casa Blanca.

El mensaje incluyó además una advertencia directa sobre el mercado energético: Irán sostuvo que los precios del petróleo no volverán a niveles anteriores hasta que sus fuerzas armadas “garanticen la estabilidad de la región”.

La respuesta también puso en duda cualquier avance diplomático. “Nadie como nosotros llegará a un acuerdo con alguien como ustedes”, señalaron desde el Ejército iraní, en un tono que contrasta con el optimismo expresado por Washington.

En este contexto, el comportamiento de los mercados refleja una tensión entre expectativas y hechos concretos. Mientras los inversores reaccionan ante posibles señales de distensión, desde Teherán insisten en que el conflicto sigue abierto y que sus consecuencias económicas —especialmente en el precio de la energía— están lejos de disiparse. (TN)