Homicidio en Médanos: declaran culpable al acusado pero con una figura atenuada

El jurado popular declaró esta tarde culpable a Facundo Abel Valdés por la violenta muerte de Luis Marcelo Ybarra en Médanos, aunque calificó el hecho como homicidio preterintencional y no doloso simple.

Esa figura representa a quien, con el propósito de causar daño en el cuerpo de otra persona, le provocara la muerte cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionarla.

Quedó acreditado que el 1 de octubre de 2024, Valdés atacó a Ybarra con una llave "L" para retirar tuercas de las ruedas de los vehículos y de esa manera le quitó la vida al arrojar la herramienta contra la otra persona y clavársela a la altura del corazón.

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A diferencia del homicidio simple -que tiene penas de 8 a 25 años de prisión-, el preterintencional, según el artículo 81, inciso b, del Código Penal, estipula sanciones de 3 a 6 años de reclusión o 1 a 3 años de prisión.

Conocido el veredicto condenatorio del jurado, se realizará en los próximos días la audiencia de cesura para que cada una de las partes fije su postura y, luego, la jueza técnica María Mercedes Rico, del Tribunal en lo Criminal N° 2, dará a conocer la pena.