Juicio por el crimen con una llave "L": el acusado dijo que no quiso matar

Con declaraciones testimoniales continuará hoy el juicio por jurados que se le sigue a Facundo Abel Valdés, acusado de dar muerte a Luis Marcelo Ybarra en Médanos, mediante el uso de una llave tipo "L" para sacar las tuercas de las ruedas.

En la primera jornada, que se desarrolló ayer, el imputado dijo estar arrepentido por lo que sucedió, refirió que no fue su intención matarlo sino que fue a buscarlo para que no continuaran los problemas entre ambos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El homicidio, según la investigación a cargo de la UFIJ N° 5, se registró el 1 de octubre de 2024, cuando Ybarra estaba realizando tareas de albañilería en la vereda del domicilio de Alberti al 400 de esa localidad y el otro hombre se presentó para increparlo.

Valdés utilizó una herramienta para atornillar las ruedas de los vehículos y con la intención de causarle la muerte o, al menos, habiéndose representado que con su accionar eso podía suceder, arrojó la llave hacia la víctima la que ingresó a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo, a la altura de la clavícula, penetrando en el tórax y afectado el corazón.

Esa herida le produjo una lesión que le ocasionó un paro cardíaco y su posterior deceso.

En el debate, que está a cargo de la jueza técnica María Mercedes Rico, del Tribunal en lo Criminal N° 2, y se realiza en el quinto piso de Estomba 34, se espera para hoy la declaración de los efectivos policiales que trabajaron en el lugar del hecho, además de peritos y testigos civiles.