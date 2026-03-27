Médanos: llega a juicio un hombre que mató a otro con una llave para ruedas

El acusado fue detenido poco después del ataque, registrado el 1 de octubre de 2024.

Entre el lunes y el miércoles próximos se realizará un juicio por jurados para analizar un crimen cometido en Médanos, cuando un hombre atacó a otro con una llave "L" para quitar las tuercas de las ruedas.

Imputado por el crimen de Luis Marcelo Ybarra figura Facundo Abel Valdés, quien tendrá que responder por los cargos en la sala del quinto piso de Estomba 34.

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Según la investigación, a cargo de la UFIJ Nº 5, el ataque se produjo el 1 de octubre de 2024 cuando Ybarra estaba realizando tareas de albañilería en la vereda de un domicilio en Alberti al 400 de esa localidad y Valdés se hizo presente para increparlo.

El acusado utilizó dicha herramienta para agredir a la otra persona, con la intención de causarle la muerte o, al menos, habiéndose representado que con su accionar eso podía suceder.

Se cree que le arrojó la llave hacia la víctima la que ingresó a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo, a la altura de la clavícula, penetrando en el tórax y afectado el corazón.

Esa herida le produjo una lesión que le ocasionó un paro cardíaco y su posterior deceso.

El juicio por jurados estará a cargo de la jueza técnica María Mercedes Rico, integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 2.