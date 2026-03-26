Estudiantes y Napostá continúan invictos, tras completarse la segunda fecha de la LBB Oro

Estudiantes y Napostá mantuvieron su invicto -al igual que Bahiense del Norte en el adelantado-, al completarse esta noche la segunda fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro.

El albo, en duelo de ganadores, superó como local a Pacífico, por 88 a 71 y Napostá, por su parte, le ganó de visitante a Pueyrredón, 67 a 57.

En tanto, Olimpo venció a Leandro N. Alem, por 81 a 77; Villa Mitre hizo lo propio frente a Liniers, 74 a 66 y Estrella contra Barrio Hospital, 78 a 70.

En el partido adelantado, Bahiense del Norte venció a Independiente, 82 a 57.

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Estudiantes 88, Pacífico 71

Estudiantes sumó su segundo triunfo, en una producción ofensiva ante Pacífico que fue de menor a mayor, para ganar por 88 a 71 en el Casanova.

Guillermo Lucas sale al cruce de Luca Storni.

Con buenos porcentajes en dobles (54% de efectividad) y en triples (37%) gracias a un buen volumen de juego colectivo como resultado de 18 asistencias (5 para Alan González), el Albo se floreó y cerró el juego con cuatro jugadores con doble dígito en puntos.

El "dibujo" de la situación, con Cancellarich (atacando) y Bruni como principales protagonistas.

Encabezó el goleo Jerónimo Mitoire (18 puntos, además de 7 rebotes, 2 asistencias y 3 recuperos), seguido por Jorge García (15), Octavio Cancellarich (14) y Lucas Delgado (11).

Julián Rodríguez busca el ángulo de pase. Lo defiende Pedro Palacio.

Pacífico no estuvo mal para el aro (59% de eficacia en dobles) pero perdió 12 pelotas y dio segundas chances de lanzamiento (le tomaron 11 rebotes ofensivos).

Estudiantes (88): J. Rodríguez (6), O. Cancellarich (14), L. Delgado (11), J. Mitoire (18), A. González (2), fi; J. García (15), J. Belleggia (4), S. Ruesga (7), F. Mazzello (2), L. Storni (5), B. Cincuneghi (3) y L. Blázquez (1). DT: Facundo Sastre.

Pacífico (71): B. Salvatori (5), F. Mattioli (12), V. Cortés (13), S. Loos (7), J. Larrandart (4), fi; T. Bruni (12), P. Palacio (14), G. Lucas (2), Genaro Pisani (2), F. Pulion y J. Koppel. DT: Mauro Richotti.

Cuartos: Estudiantes, 22-15, 39-29 y 60-49.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Sebastián Arcas y Joaquín Irrazábal.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Pueyrredón 57, Napostá 67

Después de hacer una buena base de puntos y ventaja en pasajes del cuarto inicial, Napostá manejó el partido ante un Pueyrredón que si bien levantó en el segundo tiempo, no le alcanzó. Fue victoria del visitante por 67-57, que disimuló algunas bajas y sumó su segundo éxito.

El goleo de Ramiro Heinrich y de Marcos Diel permitió adelantarse a "Napo" 11-2 en los primeros 5 minutos del partido. Se fue reponiendo el local hasta recortar a un doble (13-11) vía Damián Carci. Pero la tónica de la recuperación, de encontrar opciones ofensivas y puntos cada vez que "Purre" se vino, alejó otra vez al visitante de cara al entretiempo (31-18, con 2-2 en libres de Heinrich).

El mejor del ganador fue "Rama" Heinrich con 13 puntos, 18 rebotes, 2 asistencias y 8 faltas recibidas. Otro jugador clave en esta ofensiva fue Valentín Carrizo (15 puntos).

Pueyrredón tuvo como jugador destacado a Manuel Echarri, autor de 17 unidades, 12 rebotes y 2 recuperos.

Pueyrredón (57): F. Alfonso (8), N. Dulsan (2), G. Sagasti (5), N. Renzi (3), Gino Pisani, fi; D. Carci (7), M. Echarri (17), L. Baeza (7), P. Pérez Pavón (3) y B. Borda (5). DT: Ariel Ugolini.

Napostá (67): F. Depaoli (12), V. Carrizo (15), L. Alemañy (9), M. Diel (12), R. Heinrich (13), fi; N. Guerrero (4), G. D’Annunzio (2) y F. Germain. DT: Fabricio Piccinini.

Cuartos: Pueyrredón, 11-18, 20-33 y 40-50.

Árbitros: Sebastián Giannino, Joel Schernenco y Juan Gabriel Jaramillo.⁩

Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).

Olimpo 81, L.N. Alem 77

Olimpo se anotó la primera victoria de la temporada, superando a Leandro N. Alem, por 81 a 77.

Agustín Marino pone la pelota en el piso, seguido por Santiago D'Annunzio.

Un rendimiento parejo le permitió festejar al aurinegro. El goleador fue Francisco Michelli, con 24 (4-11 en triples), más 4 rebotes y 4 asistencias; Agustín Marino sumó 17 puntos (2-4 en t3, 4-7 en t2 y 3-4 en t1), Martino Hait aportó 14 puntos (2-6 en t3, 2-2 en t2 y 4-5 en t1) y Tomás Del Sol repartió 6 asistencias.

Francisco Michelli le ganó en velocidad a Desbat.

En el verdirrojo, el estadounidense Jean-Luc Wilson anotó 31 puntos (1-5 en triples, 8-10 en dobles y 12-17 en libres), además de bajar 6 rebotes y dar 4 asistencias.

D'Annunzio observa la ofensiva frente a Michelli.

Por su parte, Santiago D'Annunzio sumó 15 puntos y 8 rebotes, entre los principales de la visita.

Olimpo (81): T. Del Sol (9), F. Michelli (24), A. Marino (17), G. Mariezcurrena (4), A. Bodach (2), fi; G. Tejero (8), M. Hait (14), A. Diel (3) y S. Kucan. DT: Ezequiel Zani.

L.N. Alem (77): M. Cenzual (5), J. Wentland (4), S. D'Annunzio (15), L. Desbat (14), T. Scolari (6), fi; J. Wilson (31), R. González, M. Santillán, M. Such y V. Scoppa (2). DT: Hernán Jasen.

Cuartos: Olimpo, 19-21; 35-40 y 56-53.

Árbitros: Marjorie Stuardo, Lucas Andrés y Mauro Guallan.

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

Villa Mitre 74, Liniers 66

Villa Mitre se recuperó de la derrota en el debut, superando a Liniers, por 74 a 66.

Segundo Alimenti se aferra al balón que también pretende Miérez.

El tricolor tuvo que remar y mucho desde atrás, por el Chivo estuvo 20 arriba sobre el cierre del primer tiempo (44-24). En el tercer cuarto, el tricolor se impuso 27 a 9 (anotó 2 puntos menos que en toda la primera parte) y ya fue otro partido.

Elegante, arriba, define Emiliano Sombra.

En el tricolor, Joaquín Jasen sumó 14 puntos (8-8 en libres), Segundo Alimenti hizo 13 (5-9 en t2), Emiliano Sombra bajó 13 rebotes y convirtió 9 puntos, mientras que Franco Amigo sumó 7 rebotes y 3 asistencias.

Activa los "resortes" Manu Iglesias ante la mirada de Nico Quiroga.

En la visita, Nicolás Quiroga sumó 9 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias y Gastón Torres fue el goleador, con 14 puntos (6-8 en t1), más 5 recobres, en tanto Kevin Hernández aportó 11 puntos(3-4 en t3 y 2-3 en t1).

Villa Mitre (74): S. Alimenti (13), L. Cavero (17), M. Iglesias (6), F. Amigo (4), E. Sombra (9), fi; L. Gómez Lepez (6), J. Jasen (14), S. Basualdo (2) y E. Diez (3). DT: Emiliano Menéndez.

Liniers (66): M. Miérez (9), A. García (3), A. Dottori (8), G. Torres (14), N. Quiroga (9), fi; J. Marinsalta (9), K. Hernández (11), N. Ramos (3), F. Lanaro y T. Sabatini. DT: Mauricio Vago.

Cuartos: Villa Mitre, 15-20; 29-44 y 56-53.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Juan Agustín Matías y Ariel Di Marco.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Estrella 78, Barrio Hospital 70

Estrella logró su primera victoria, como local, frente a Barrio Hospital, por 78 a 70.

El auriazul fue de menos a más y tras perder el primer cuarto 21-15 metió un parcial de 12-2, se puso 27-23 y no perdió nunca el liderazgo, sacando 18 de máxima (60-42).

Estrella tuvo buenos y parejos rendimientos: Carlos Balmaceda aportó 15 puntos (7-8 en libres) y 10 rebotes, Santiago Quiroga terminó con 21 puntos (8-12 en t1 y 3-8 en t3) y 7 rebotes,Tomás Peña colaboró con 11 unidades, más 5 recobres; Fausto Herrera bajó 12 rebotes, mientras que Bautista Olivera cerró con 5 asistencias y 4 rebotes.

En la visita, José Luis Martínez sobresalió, con 23 puntos (6-7 en libres y 7-7 en dobles), además de 6 rebotes.

Estrella (78): T. Peña (11), F. Herrera (5), S. Quiroga (21), B. Olivera (9), C. Balmaceda (15), fi; F. Macías (10), A. Pan (7), A. Kucan, E, Giusto y G. Oyarzo. DT: Walter Romerniszyn.

Barrio Hospital (70): L. Fortelli (2), J. Godio (11), T. Bussetti (15), F. Ferrari (13), J.L. Martínez (23), fi; A. Andreanelli (2), E. Benedetti (4) y S. Hamze. DT: Claudio Queti.

Cuartos: Estrella, 15-21; 40-32 y 63-46.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Horacio Sedán y Marcelo Gordillo.

Cancha: Luis Álvarez (Estrella).

Posiciones

Así se ubican: 1º) Estudiantes (2-0), Napostá (2-0) y Bahiense (2-0), 4 puntos; 4º) Villa Mitre (1-1), Pacífico (1-1), Estrella (1-1), Independiente (1-1), Olimpo (1-1), L.N. Alem (1-1), 3 y 10º) Liniers (0-2), Pueyrredón (0-2) y Barrio Hospital (0-2), 2.

La próxima

La tercera fecha se disputará íntegramente el lunes, con los partidos L.N. Alem-Napostá, Villa Mitre-Pueyrredón, Pacífico-Liniers, Barrio Hospital-Estudiantes, Independiente-Estrella y Olimpo-Bahiense.