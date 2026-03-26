Capturan dos delincuentes que habían robado un celular en el centro bahiense
El hecho delictivo ocurrió sobre las 18 de este jueves.
Dos hombres fueron aprehendidos en la tarde del jueves luego de que robaran un celular a un joven en la zona céntrica de la ciudad.
Las capturas se realizaron en Colón 80 y en la esquina de O’Higgins y Brown, por parte de efectivos de la Policía local.
El hecho ocurrió sobre las 18, cuando tres hombres le habían arrebatado un celular a un joven de 16 años. A partir de las descripciones, la policía pudo aprehender a Lucas Zapata, de 29 años, en el primer de estos lugares, y a Maximiliano Ortiz, también de 29, en la esquina céntrica.
Este último tenía en su poder el celular robado.
Por el momento no se suministraron datos sobre el tercer delincuente.
Las actuaciones corresponden a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 15, bajo la carátula Robo consumado agravado por ser en poblado y en banda.