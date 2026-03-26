Capturan dos delincuentes que habían robado un celular en el centro bahiense

Dos hombres fueron aprehendidos en la tarde del jueves luego de que robaran un celular a un joven en la zona céntrica de la ciudad.

Las capturas se realizaron en Colón 80 y en la esquina de O’Higgins y Brown, por parte de efectivos de la Policía local.

El hecho ocurrió sobre las 18, cuando tres hombres le habían arrebatado un celular a un joven de 16 años. A partir de las descripciones, la policía pudo aprehender a Lucas Zapata, de 29 años, en el primer de estos lugares, y a Maximiliano Ortiz, también de 29, en la esquina céntrica.

Este último tenía en su poder el celular robado.

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Por el momento no se suministraron datos sobre el tercer delincuente.

Las actuaciones corresponden a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 15, bajo la carátula Robo consumado agravado por ser en poblado y en banda.