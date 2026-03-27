Jamaica venció a Nueva Caledonia y quedó a un paso de volver a un Mundial tras 28 años
Con un gol de Bailey Cadamarteri en México, los “Reggae Boyz” clasificaron a la final del repechaje para la Copa del Mundo 2026.
Jamaica venció a Nueva Caledonia por 1 a 0 en la semifinal de repechaje para Estados Unidos, Canadá y México 2026 y se metió en la final.
El seleccionado jamaiquino está a un paso de jugar su segunda Copa del Mundo tras su participación en 1998.
Con vistas a ocupar un lugar en el grupo K del certamen intercontinental junto a Colombia, Portugal y Uzbekistán, la selección de fútbol de Jamaica enfrentará a la República Democrática del Congo, que llega con el envión anímico de haber dejado en el camino a Nigeria en la final del repechaje africano.
El único tanto del encuentro en el Estadio Akron de Guadalajara llegó fue marcado por Bailey Cadamarteri tras un rebote corto del arquero de Nueva Caledonia. A los 18 minutos del primer tiempo, el delantero de los Reggae Boyz aprovechó un despeje defectuoso a un tiro libre ejecutado por Ronaldo Webster y, con un remate a quemarropa, sentenció el marcador definitivo en tierras mexicanas.