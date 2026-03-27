Jamaica venció a Nueva Caledonia y quedó a un paso de volver a un Mundial tras 28 años. Foto: NA.

Jamaica venció a Nueva Caledonia por 1 a 0 en la semifinal de repechaje para Estados Unidos, Canadá y México 2026 y se metió en la final.

El seleccionado jamaiquino está a un paso de jugar su segunda Copa del Mundo tras su participación en 1998.

Con vistas a ocupar un lugar en el grupo K del certamen intercontinental junto a Colombia, Portugal y Uzbekistán, la selección de fútbol de Jamaica enfrentará a la República Democrática del Congo, que llega con el envión anímico de haber dejado en el camino a Nigeria en la final del repechaje africano.

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El único tanto del encuentro en el Estadio Akron de Guadalajara llegó fue marcado por Bailey Cadamarteri tras un rebote corto del arquero de Nueva Caledonia. A los 18 minutos del primer tiempo, el delantero de los Reggae Boyz aprovechó un despeje defectuoso a un tiro libre ejecutado por Ronaldo Webster y, con un remate a quemarropa, sentenció el marcador definitivo en tierras mexicanas.