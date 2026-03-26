Comienza la octava temporada del ciclo “Historia y Tango en el cine” en Bahía Blanca

El próximo lunes 30 de marzo a las 18 comenzará una nueva temporada del ciclo “Historia y Tango en el cine”, en el auditorio de la Cooperativa Obrera, ubicado en Zelarrayán 560.

La propuesta forma parte del ciclo cultural “Bahía Blanca No Olvida”, coordinado por el escritor y gestor cultural José Valle, miembro de la Academia Nacional del Tango.

En esta primera jornada se proyectará la película “El Hincha” (1951), protagonizada por Enrique Santos Discépolo, una obra que aborda la pasión popular por el fútbol y su vínculo con la identidad barrial.

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Tras la proyección, se desarrollará una charla a cargo de Valle, en la que se propone vincular el contenido del film con el contexto histórico y cultural, en un espacio abierto al intercambio con el público.

El ciclo combina cine, historia y tango como ejes para abordar distintas expresiones de la cultura argentina y su relación con la identidad local.

La actividad es abierta a la comunidad.