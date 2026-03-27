Varias detenciones en un operativo de saturación nocturno en la ciudad

Más de 120 efectivos policiales estuvieron involucrados en un operativo de saturación de las Comisarias locales, Comando Patrullas, UPPL, UTOI, GAD, Infantería, Caballería, Narcotráfico, DDI, Seguridad Vial y Peritos de la Planta Verificadora, cómo así también de personal de Tránsito, de Fiscalización y CEUM del Municipio local.

Con el Mapa del Delito y las Zonas Calientes como punto de referencia de planificación, las autoridades policiales se desplegaron a lo largo y ancho de la ciudad con el objetivo de desalentar hechos de Robos y Hurtos contra la propiedad y las personas.

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El Operativo se montó en los barrios alejados del centro bajo las jurisdicciones Primera, Cuarta, Quinta y Sexta. Cómo resultado, se identificaron 328 personas y 227 vehículos, procediéndose a las siguientes Aprehensiones:

* Acuña Esteban Pablo (40) en Villarino y Tierra del Fuego por Violación de Domicilio

* Solis Bentivegna Gonzalo (40) Paradero Activo por Violencia Familiar

* Aguilar Lautaro (26) y un menor de 16 años por Tenencia de Drogas, en Martin Gil y Santa Cruz

* Ruiz Diego Hernán (34), quien circulaba por Di Sarli y Martin Gil en Peugeot 307 y se le hallo un envoltorio con 43 gramos de cocaína, una bolsa con 20 gramos de Cogollos de Marihuana y un teléfono celular

* Demesio Walter (43) y Canales Thiago (23) en Maldonado al 2000, se les incauta envoltorios con cocaína y marihuana, resistiéndose al procedimiento, aprehendidos por Desobediencia, Resistencia Autoridad e Inf Ley 23737

* Camacho Carlos (42) en Pedro Pico y Tte Farias, por Comparendo Compulsivo por Tenencia de Estupefacientes

* Navarrete Jonatan Emanuel (34) en Martin Gil y Santa Cruz por Comparendo Compulsivo por Ejecución de Tareas Comunitarias

* Un Menores de 16 años que circulaba por Pedro Pico y Cnel Vidal en una motocicleta con Pedido de Secuestro Activo sustraída el 23/01/26

* Así también, junto a Personal de Fiscalización de MBB, se infraccionaron y clausuraron 6 comercios por distintas faltas Municipales y con personal de Control tránsito Urbano, se retuvieron 33 motocicletas y 07 Automóviles por distintas Infracciones de Tránsito, entre ellas 6 motos con caño de escape modificado, 1 moto por Alcoholemia positiva y un automóvil por Dragger Test positivo para Marihuana.