Morena Rial acordó una pena de tres años con la fiscalía por tres robos y ahora define la jueza

Morena Rial firmó en un juicio abreviado una pena de tres años de prisión efectiva por los robos cometidos en la zona norte del Conurbano bonaerense, tras arribar a un acuerdo con el fiscal Patricio Ferrari. La jueza María Coelho, a cargo del Tribunal N°7 de San Isidro, tiene un plazo de diez días para ratificar, rechazar la sentencia o bajar la pena, según informaron fuentes del caso.

La hija del periodista Jorge Rial estaba imputada por los delitos de “robo doblemente agravado por haber sido mediante escalamiento y efracción (hecho 1) en concurso real con robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por ser cometido mediante efracción (hecho 2) en concurso real por robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por haber sido cometido mediante efracción (hecho 3)”.

“Con ese acuerdo casi está en libertad. Está super bien y contenta”, consignaron los voceros de la investigación ante la consulta de NA.

La joven de 27 años, que se encontraba con arresto domiciliario tras permanecer detenida en el penal de Magdalena, deberá esperar la resolución de la Justicia acerca de su situación.

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“Firmó un abreviado, lo que implica que la juez resuelve con los autos en despacho”, explicaron las fuentes. (NA)