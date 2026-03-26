Bolivia le ganó a Surinam y quedó a un paso de volver a jugar la Copa del Mundo

La selección de Bolivia consiguió un triunfo fundamental en sus aspiraciones mundialistas al vencer por 2-1 a Surinam. El conjunto del altiplano logró revertir el resultado inicial, concretando una remontada clave que le permite acceder a la instancia definitiva del Torneo Clasificatorio para la próxima Copa del Mundo.

Las anotaciones de la victoria boliviana llegaron de la mano de Moisés Paniagua y Miguelito Terceros, quienes fueron los encargados de sentenciar el marcador y mantener vivo el sueño de todo un país.

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Con este resultado, el equipo demuestra su fortaleza para reponerse ante la adversidad en momentos decisivos.

Tras superar este obstáculo, Bolivia ya pone la mira en su próximo desafío.

El próximo martes, el seleccionado sudamericano enfrentará a Irak en un duelo trascendental; de conseguir la victoria, logrará la clasificación directa al Mundial 2026.

En caso de sellar su pasaje a la Copa del Mundo, el seleccionado boliviano ya conoce cuál será su destino en el certamen: integrará el Grupo I junto a las selecciones de Francia, Senegal y Noruega.