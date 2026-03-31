Bahía Blanca | Martes, 31 de marzo

30.2°

Bahía Blanca | Martes, 31 de marzo

30.2°

Bahía Blanca | Martes, 31 de marzo

30.2°
La ciudad.

La Fundación ACCE convoca a su Consejo de Administración

Para el tratamiento de un importante temario.

Foto: Archivo La Nueva.

    La Fundación Acción Científica, Cultural y Educativa (ACCE) convoca a su Consejo de Administración para el jueves 9 de abril a las 19 horas a una reunión donde se desarrollarán temas de interés institucional.

     El encuentro se celebrará en Viamonte 179 de la ciudad de Bahía Blanca, bajo el siguiente Orden del Día:

     1) Lectura y aprobación Memoria y Balance del ejercicio finalizado el 31/5/25.

     2) Estado de situación administrativo y financiero.

     3) Estado de situación de los proyectos institucionales.

       Acción Científica, Cultural y Educativa (ACCE) es una fundación privada, constituida en la ciudad de Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires, Argentina) en junio de 1977.

      En 1980 fue reconocida por la Municipalidad de Bahía Blanca como Entidad de Bien Público.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La región.
La ciudad.
Fútbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE