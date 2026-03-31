La Fundación ACCE convoca a su Consejo de Administración

La Fundación Acción Científica, Cultural y Educativa (ACCE) convoca a su Consejo de Administración para el jueves 9 de abril a las 19 horas a una reunión donde se desarrollarán temas de interés institucional.

El encuentro se celebrará en Viamonte 179 de la ciudad de Bahía Blanca, bajo el siguiente Orden del Día:

1) Lectura y aprobación Memoria y Balance del ejercicio finalizado el 31/5/25.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

2) Estado de situación administrativo y financiero.

3) Estado de situación de los proyectos institucionales.

Acción Científica, Cultural y Educativa (ACCE) es una fundación privada, constituida en la ciudad de Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires, Argentina) en junio de 1977.

En 1980 fue reconocida por la Municipalidad de Bahía Blanca como Entidad de Bien Público.