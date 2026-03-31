Condenaron a una pareja por el robo de un auto frente al HAM

Una pareja acusada de sustraer un automóvil frente a las instalaciones del Hospital de la Asociación Médica fue condenada a la pena de un año y 4 meses de prisión de efectivo cumplimiento.

El fallo del Juzgado en lo Correccional Nº 2 recayó en Marcos Damián Sáenz Valiente y Griselda Elizabeth Aguilera.

Según la causa, investigada por la UFIJ Nº 7, de la fiscal Marina Lara, el hecho ocurrió el 23 de setiembre de 2025, cuando los acusados abrieron la puerta del conductor de un Fiat Uno Fire que se encontraba estacionado en calle Viamonte al 600 y se apoderaron de una bolsa que contenía prendas de vestir.

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Más tarde, ambos regresaron y el hombre realizó maniobras para poner en marcha el rodado.

"La mujer subió del lado del acompañante y se retiraron por calle Viamonte en sentido descendente", señalaron fuentes oficiales.

La secuencia de lo ocurrido fue captada por las cámaras del Centro Único de Monitoreo (CeUM).

Cuatro días después del robo la pareja fue detenida durante un procedimiento policial llevado adelante en Juncal al 1.000

Aguilera y Sáenz Valiente fueron condenados por ser coautores de los delitos de hurto y hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública y la pena deberá ser cumplida en prisión, debido a los antecedentes condenatorios que registran.

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