Mujeres al frente: gestión, compromiso y agenda activa en el STMBB

En el Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca, el 2026 avanza con una agenda cargada de actividades, proyectos y desafíos. Detrás de esa dinámica hay un rasgo que se consolida: el protagonismo de mujeres en espacios clave de conducción, que no solo gestionan áreas estratégicas sino que también imprimen una impronta de trabajo colectivo, apertura y planificación a largo plazo.

Desde Juventud, Género y Turismo, tres secretarias detallan el camino recorrido en lo que va del año y anticipan lo que vendrá, en un esquema que combina propuestas recreativas, conmemorativas y de integración para la familia municipal.

Nadia Vázquez, al frente de la Secretaría de Juventud desde hace cinco años, pone el acento en la organización de actividades destinadas a los más chicos, con una fuerte participación del equipo de trabajo.

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“Lo más inmediato lo tenemos el martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril, con la jornada recreativa de Pascuas”, explicó.

La propuesta, según detalló, tendrá un formato renovado: “En años anteriores organizábamos un taller para que los propios chicos aprendieran a hacer el huevo de Pascuas. Pero este año decidimos cambiar un poco e impulsar dos jornadas recreativas, en las que los niños vengan a hacer juegos, del tipo ‘buscar el tesoro’, que en este caso sería el huevito o el conejito. Y mientras, nosotros cocinamos los huevitos y se los entregamos cuando se van”.

Las actividades se desarrollarán en el predio del gremio y están destinadas a niños y niñas de entre 5 y 12 años.

“Las anotaciones, como siempre, se realizan a través de la página web del gremio y cada chico elegirá el día que le quede mejor”, señaló.

Más allá de lo inmediato, la planificación incluye fechas tradicionales y nuevas iniciativas: “Para más adelante, tenemos el tradicional Día del Niño, que la intención es también hacerlo en el predio. Posteriormente intentaremos organizar un viaje”.

En ese sentido, adelantó que buscan repetir experiencias exitosas: “Tenemos muchos chicos de entre 12 y 16 años con los que fuimos a Cataratas y se quedaron con ganas de hacer otro. Entonces queremos ver si podremos ir a Mendoza este año”.

Vázquez remarcó el valor del trabajo colectivo.

“Yo soy la cara visible de la secretaría de Juventud, pero se cuenta con un gran grupo de trabajo, que por suerte es muy numeroso. Obviamente que todo esto requiere de mucha logística y de mucha participación de colaboradores”.

Por su parte, Guillermina Videla, nueva secretaria de Género, asumió el desafío con una mirada integradora y participativa.

“Al igual que Nadia y Jimena, me toca ser la cara visible de un equipo importante, compuesto por alrededor de 15 personas que colaboran permanentemente”, afirmó.

Entre las primeras acciones de su gestión, destacó una actividad reciente vinculada al Día de la Memoria, el pasado 20 de marzo.

“Tuvimos una jornada muy interesante y conmovedora. Hubo mucha convocatoria en el predio. La propuesta estuvo inspirada en una consigna de Abuelas de Plaza de Mayo y consistió en desarrollar ‘Florecen los Pañuelos’, que llamaba a intervenir artísticamente un pañuelo. La idea fue generar un espacio relajado de participación, sin tantas estructuras preestablecidas y la verdad que resultó muy bien”.

Uno de los ejes centrales de la secretaría es ampliar la participación.

“El objetivo en esta nueva gestión es conseguir la participación de los hombres y ya se dio un gran paso con esta actividad. Tenemos claro que el género no es solo de mujeres. Los hombres tienen las puertas abiertas para sumarse a colaborar y a proponer ideas”.

En cuanto a lo que viene, Guillermina anticipó una agenda en construcción.

“La intención es armar un calendario de actividades para conmemorar fechas importantes. Para ello, nos vamos a reunir cada 15 días o una vez por mes para generar iniciativas y comenzar a darle forma”.

La próxima cita será el Ni Una Menos: “Es la próxima fecha que se nos viene. Así que iremos diseñando algún tipo de actividad conmemorativa”.

Además, subrayó el respaldo institucional: “Lo importante es que todas las secretarías contamos con el apoyo de Miguel (Agüero), Lorena (Malvar) y los secretarios más experimentados. La intención es que esta secretaría perdure en el tiempo e ir armando grupos de trabajo que se consoliden”.

En el área de Turismo, Jimena Miranda Santillán atraviesa su primera experiencia como titular de la secretaría, luego de haber integrado gestiones anteriores.

“Es mi primera vez al frente de una secretaría. Obviamente que es una responsabilidad mayor, pero hay un gran grupo humano al frente del gremio y todo se hace más sencillo de esa manera”, sostuvo.

Su área combina la organización de viajes con la gestión de expectativas de los afiliados.

“La labor tiene cosas gratas, como por ejemplo organizar un viaje, pero también de las otras, porque la capacidad de los colectivos es limitada y muchas veces los afiliados se molestan por no poder acceder. Lamentablemente, siempre hay gente que se queda afuera”, reconoció.

En lo que va del año, la actividad ha sido intensa: “Este año ya hicimos dos viajes a Camboriú en el verano, en uno pasando previamente por Cataratas. Y ahora en Semana Santa se viene el tercero, que es Buenos Aires-Colonia, que ya tiene todos los cupos cubiertos”.

Con un calendario cargado de fines de semana largos, el objetivo es sostener el ritmo.

“El año es largo y tenemos diez fines de semana largos por delante. El objetivo es poder organizar algún destino en cada uno de ellos. Para los siguientes ya estamos viendo Mar del Plata y Carlos Paz”.

Miranda Santillán también planteó un trabajo articulado con otras áreas.

“La idea es trabajar en conjunto con las secretarías de Juventud y de Previsión Social, para darle lugar a los chicos y también a los egresados del sistema”.

Finalmente, dejó una recomendación práctica para los afiliados.

“Que estén atentos y se inscriban rápido en la página, porque siempre hay mucho interés. Y que no pidan las vacaciones hasta tanto no reciban la confirmación del viaje, porque ese tema genera muchos trastornos”.

En cuanto a las facilidades, confirmó la continuidad de los planes de pago: “Seguimos con cuotas a descontar por recibo de sueldo. En el caso de los egresados, hacen un trámite en el IPS para autorizar el descuento”.

Con perfiles distintos pero una lógica compartida, las tres secretarias reflejan un proceso de consolidación del rol de la mujer en la conducción sindical. No se trata solo de ocupar cargos, sino de gestionar, planificar y generar espacios de participación que impactan directamente en la vida de la comunidad municipal.