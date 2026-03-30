Mateo Köhler tras el éxito en La Carrindanga: "No hay que pensarla mucho"

Mateo le pega de derecha, como el sábado para sellar la victoria y clasificación de Sociedad Sportiva al Torneo del Interior B 2026. Foto:

Ricardo Sbrana [email protected] Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Para Sociedad Sportiva pasó el último sábado un partido que remitió a otros, de décadas pasadas, memorables, ganados con un penal convertido en la última y con un apellido que tiene historia en Las Palomas.

Mateo Köhler fue el encargado de darle a su equipo el empujón final a la victoria contra Neuquén RC 25-24, con un acierto a los palos que hizo recordar a Alfredo, su papá, uno de los grandes pateadores que dio el rugby de la URS y cuya vigencia se extendió hasta fines de los '90.

Lo trascendente fue que esos 3 puntos metieron al equipo bahiense en el Torneo del Interior B y también en el Regional Pampeano A, ambos a disputarse este año.

El sábado Mateo ingresó a los 49 minutos en un contexto complicado (21-15 abajo) porque Sportiva venía en desventaja desde el minuto 2 cuando la visita apoyó su primer try. Además, al momento de su entrada junto con el pilar Matías Linder, el partido transcurría en un contexto de infracciones y amarillas.

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En una de las primeras que tocó, Köhler ya entregó algo distinto pelota en mano. Aunque en su primera oportunidad a los postes falló una chance de 3 puntos a los 66m., manteniéndose el marcador en 21-15. Pero instantes luego llegó una jugada que estableció un cambió: en medio de mucho nerviosismo el centro/apertura asistió con un salteo al extremo a su compañero Facundo Ferrandez, para un try que puso al Blanco arriba por primera vez (22-21 con la conversión de Mateo, a los 73m.).

El partido no terminó ahí. Neuquén RC recuperó el control a los 79 minutos (24-22) y Sociedad Sportiva tuvo que esperar a la última pelota para festejar. Justamente, la que definió Mateo.

"La clave fue la localía. Los huevos que le ponemos siempre y lo pudimos sacar adelante. Arrancó complicado. Y el grupo, que le mete siempre", dijo Köhler en diálogo con "La Nueva.".

"La pateé como a una más. No hay que pensarla mucho. Estaba tranquilo", reconoció.

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