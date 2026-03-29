Un preso que tenía el beneficio de salidas transitorias fue detenido en la Ruta 51 con droga

Un preso que tenía permiso de salidas transitorias con tobillera electrónica fue detenido esta tarde en el kilómetro 732 de la Ruta 51 por "Tenencia con fines de comercialización", luego de que un grupo de efectivos encontrara en su poder 17 bochas de marihuana por un total 7.24 gramos.

El hecho se produjo cerca de las 18.50, cuando los efectivos interceptaron un Renault Kangoo conducido por Claudio Damián Baner, de 29 años, acompañado por Emilio Gastón Boulocq, de 40, quien se hallaba en situación de detenido en la Unidad Penal Nº4 de Bahía Blanca con permiso para salidas transitorias.

Tras el hallazgo, y luego de una comunicación con el Servicio Penitenciario y el Juzgado de Ejecución Penal Nº 2, las fuentes policiales confirmaron que se procederá a la anulación del beneficio.

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Bolulocq, en tanto, quedó detenido a la espera de traslado a la unidad penitenciaria.