"No todo pasó en Malvinas": los soldados continentales buscan ser reconocidos

Hoy, a partir de las 12, el Honorable Congreso de la Nación será sede de la jornada institucional "#NoTodoPasóEnMalvinas", una iniciativa orientada a visibilizar el rol de los soldados desplegados en el litoral marítimo patagónico, dentro del TOAS, durante el conflicto del Atlántico Sur en 1982.

La actividad es organizada por la Asociación Civil Veteranos de Guerra Combatientes T.O.A.S. 1982 y se Ilevará a cabo en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, gracias a la gestión del Diputado Nacional Juan Fernando Brügge, impulsor de este espacio de visibilización, quien ha facilitado su realización en el ámbito legislativo para abordar una causa vinculada a la soberanía nacional y la búsqueda de reconocimiento histórico para los Veteranos de Guerra del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (T.O.A.S.)

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La jornada buscará contribuir al reconocimiento de los efectivos que operaron en el litoral maritimo patagónico, dentro del TOAS, poniendo en debate elementos que han permanecido invisibilizados. durante décadas.

Sostienen que el relato oficial invisibilizó al litoral patagónico, a pesar de reportarse 17 caídos en el continente y numerosos suicidios post-guerra.

La campaña utiliza redes sociales con el hashtag #NoTodoPasoEnMalvinas y #LeyTOASya para informar sobre la verdadera extensión geográfica del conflicto.

Ejes de la jornada

- Presentación de documentación inédita, incluyendo Órdenes de Operaciones de las Fuerzas Armadas que respaldan acciones de defensa en el litoral marítimo patagónico dentro del TOAS.

- Análisis jurídico de la situación actual, a partir de recientes fallos favorables a veteranos del litoral maritimo patagónico, dentro del TOAS, durante el conflicto del Atlántico Sur en 1982.

- Testimonio de un excombatiente británico.

- Abordaje desde la salud mental y el acompañamiento a familiares de caídos.

- Testimonios y experiencias de veteranos del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur.

La jornada representa un paso fundamental hacia el reconocimiento legislativo de los soldados que, desde el litoral maritimo patagónico, garantizaron la operatividad y defensa de la soberanía nacional en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, y constituye además un aporte a la reconstrucción de la verdad histórica, sustentada en documentación oficial que comienza a visibilizarse en el ámbito del Congreso.