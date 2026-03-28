Copa Argentina: Olimpo se mide ante Huracán de Parque Patricios

Olimpo se mide esta tarde ante Huracán de Parque Patricios, por los 32avos de final de la Copa Argentina, aprovechando la fecha libre en el Torneo Federal A.

El encuentro se disputará desde las 18 en cancha de Estudiantes de Buenos Aires, en Caseros.

El árbitro principal del juego será Yael Falcón Pérez y en caso de igualdad en los 90 minutos el ganador de la llave se definirá por penales.

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El que logre avanzar esta tarde se medirá en la próxima instancia ante Barracas Central, que dejó en el camino a Temperley por penales (4 a 3), luego de igualar 2 a 2 en el tiempo regular.

*Cómo llegan

Olimpo llegará a este duelo luego de un buen debut en el Torneo Federal A, superando a Alvarado por 2 a 0 en el Roberto Carminatti.

Huracán, en tanto, empató ante Barracas, por 0 a 0, como local por la Liga Profesional.

Este fin de semana, los dos equipos tenían descanso en sus respectivas competencia.

El aurinegro purga la fecha libre en el Federal A y el Globo aprovecha el parate por la Fecha FIFA.

*Los convocados

Para esta tarde, Carlos Mungo eligió a los siguientes jugadores para medirse ante Huracán.

-Arqueros: Juan Pablo Lungarzo y Cristian Geist.

-Defensores: Agustín Bellone, Cristian Chimino, Martín Ferreyra, Leonardo Hertel, Luciano Lapetina, Néstor Moiraghi, Agustín Osinaga y Gastón Vega.

-Volantes: Cristian Amarilla, Enzo Coacci, Sebastián Fernández, Antú Hernández, Diego Ramírez, Agustín Stancato y Manuel Vargas.

-Delanteros: Nahuel Colmenares, Federico González, Braian Guille, Santiago Llanos y Joaquín Susvielles.

*El recuerdo

Olimpo volverá a la cancha donde disputó su último partido por Copa Argentina, ya que en 2024 también se presentó en Caseros.

En aquella edición, el aurinegro perdió ante Platense por penales (4 a 2), luego de empatar 0 a 0 en el tiempo regular.